Việt Nam nhập kho dự trữ kỷ lục 500.000 tấn lương thực

Chia sẻ với báo chí tại hội nghị cung cấp thông tin sáng 23.1, tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Phố Giang, Phó cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước (Bộ Tài chính), nhấn mạnh dù còn nhiều khó khăn, song công tác dự trữ quốc gia năm 2025 đã đạt nhiều kết quả.

Bà Nguyễn Thị Phố Giang, Phó cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước, chia sẻ thông tin tại hội nghị ẢNH: ĐAN THANH

Điển hình là việc tổ chức đấu thầu, nhập kho thành công 500.000 tấn lương thực (220.000 tấn theo kế hoạch hằng năm và bổ sung 280.000 tấn nhằm điều chỉnh giá cả mặt hàng lúa gạo trong nước). Đây là con số kỷ lục, lớn nhất từ trước tới nay trong lịch sử ngành dự trữ nhà nước.

"Từ năm 2024 trở về trước, trong kế hoạch dự trữ, chỉ tiêu lớn nhất về dự trữ lương thực chỉ khoảng 220.000 tấn, nhưng năm 2025 lên tới 500.000 tấn. Kết quả này không chỉ góp phần tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia, mà còn thực hiện mục tiêu kép: vừa hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, ổn định kinh tế vĩ mô, điều tiết cung - cầu thị trường lương thực; vừa nâng cao năng lực ứng phó nhanh trong mọi tình huống khẩn cấp, bảo đảm an ninh lương thực, an sinh xã hội và phục vụ đối ngoại của Đảng, Nhà nước", bà Giang nói.

Ở khía cạnh xuất cấp hàng dự trữ, bà Giang thông tin thêm, trong các đợt mưa lũ, thiên tai vừa qua, nhiều trường hợp xuất cấp hàng dự trữ quốc gia ngay trong ngày, ngay trong đêm, góp phần giảm thiểu thiệt hại.

Tổng giá trị hàng đã xuất cấp không thu tiền khoảng 2.611 tỉ đồng. Trong đó, Bộ Tài chính đã thực hiện xuất cấp các mặt hàng tổng trị giá khoảng 2.027 tỉ đồng.

Cụ thể gồm: xuất cấp 128.954 tấn gạo, tổng giá trị khoảng 1.763,5 tỉ đồng; xuất cấp vật tư, thiết bị giá trị khoảng 261 tỉ đồng cho các bộ, ngành, địa phương phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xuất cấp 1.271 tấn muối ăn, trị giá khoảng 2,62 tỉ đồng cho tỉnh Sơn La để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh.

Năm 2026, ngành tài chính xây dựng kế hoạch nhập kho dự trữ lương thực tổng cộng 420.000 tấn. Trong đó, do cân đối ngân sách nên nhập đợt 1 giao chỉ tiêu là 300.000 tấn, số còn lại sẽ giao theo kế hoạch bổ sung.

"Năm nay, ngành dự trữ nhà nước tiếp tục coi xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, khẩn trương triển khai các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi); hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; bảo đảm đủ nguồn lực, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống đột xuất, cấp bách", lãnh đạo Cục Dự trữ nhà nước khẳng định.