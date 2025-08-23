Việt Nam - Nhật Bản hợp tác thúc đẩy nguồn nhân lực

Chiều 22.8, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp hạ nghị sĩ Nakasone Yasutaka, Trưởng ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP), cùng đoàn đại biểu Ban Thanh niên gồm 60 thành viên là các nghị sĩ Quốc hội, nghị sĩ địa phương, đại diện khu vực tư nhân và học sinh, sinh viên đang có chuyến thăm VN từ ngày 20 - 22.8.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao việc Ban Thanh niên Đảng LDP chọn Việt Nam là một trong những điểm đến thăm đầu tiên sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo cũng như chương trình hoạt động phong phú, ý nghĩa của đoàn tại Việt Nam, trong đó có hoạt động trao đổi và giao lưu với Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... Chủ tịch nước cho rằng đây là những kênh trao đổi quan trọng và thực chất, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ lãnh đạo trẻ hai nước, tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp hạ nghị sĩ Nakasone Yasutaka ẢNH: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ và đóng góp của cộng đồng quốc tế trong đó có Nhật Bản vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam; đánh giá quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là một trong những hình mẫu hợp tác song phương thành công hiện nay giữa Việt Nam và một số đối tác.

Chủ tịch nước đề nghị Ban Thanh niên Đảng LDP nỗ lực thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao, các bộ, ngành, nghị sĩ Quốc hội, giao lưu giữa các địa phương hai nước; Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện các mục tiêu phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng của Nhật Bản, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực AI, lượng tử, bán dẫn, gắn kết nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao.

Tăng cường hợp tác thanh niên Việt Nam - Nhật Bản Sáng 22.8, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, tiếp Đoàn đại biểu Ban Thanh niên Đảng LDP do ông Nakasone Yasutaka, hạ nghị sĩ, Trưởng ban Thanh niên LDP, làm trưởng đoàn. Cùng dự có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, và lãnh đạo các ban, đơn vị T.Ư Đoàn. Anh Bùi Quang Huy tặng quà lưu niệm ông Nakasone Yasutaka ẢNH: XUÂN TÙNG Thay mặt tuổi trẻ Việt Nam, anh Bùi Quang Huy bày tỏ sự vui mừng và khẳng định quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, trong đó thanh niên hai nước có vai trò quan trọng gìn giữ và phát huy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Anh Bùi Quang Huy giới thiệu về hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với gần 6 triệu đoàn viên cùng nhiều tổ chức thanh niên, thiếu nhi hoạt động sôi nổi. Anh Huy đề nghị hai bên tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn, hợp tác trong lĩnh vực doanh nhân trẻ, khởi nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số và quảng bá văn hóa, cả ở cấp T.Ư lẫn địa phương. Ông Nakasone Yasutaka đánh giá cao các ý kiến của anh Huy, nhấn mạnh thế hệ trẻ giữ vai trò then chốt trong xây dựng tương lai, đồng thời khẳng định Ban Thanh niên LDP sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hai bên tin tưởng cuộc gặp sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác và thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Vũ Thơ



