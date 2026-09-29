Việt Nam sẽ có trung tâm outlet đến năm 2030

Ngày 29.9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước công bố Đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Công thương vừa phê duyệt. Outlet là một mô hình bán lẻ tập trung các thương hiệu, tại đó nhà sản xuất hay nhà phân phối bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng với mức giá phù hợp với đặc thù của mô hình outlet. Hàng hóa kinh doanh tại outlet (có thể là hàng tồn kho, hàng lỗi nhẹ và hàng sản xuất riêng để kinh doanh tại các outlet).

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình outlet tại Việt Nam, từng bước hoàn thiện khung pháp lý và tích hợp định hướng phát triển outlet vào quy hoạch, kế hoạch của các địa phương có tiềm năng.

Một cửa hàng tại khu outlet La Vallee Vilage tại Paris (Pháp) ẢNH: M.PHƯƠNG

Giai đoạn 2030-2045, outlet được định hướng phát triển tại ba khu vực Bắc, Trung, Nam, mỗi nơi có ít nhất một mô hình. Đến năm 2030 tập huấn, nâng cao năng lực cho ít nhất 5.000 cán bộ, công chức và doanh nghiệp liên quan đến quản lý, vận hành, phát triển outlet.

Đáng chú ý, tỷ lệ hàng hóa, sản phẩm Việt Nam tại các mô hình outlet thí điểm phấn đấu đạt tối thiểu 30% - 40%. Đến năm 2030, ít nhất 10 nhóm sản phẩm "quà tặng quốc gia" được hình thành để kinh doanh trong outlet, ưu tiên sản phẩm thương hiệu quốc gia, OCOP 5 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm hàng Việt tiên phong.

Đề án đưa ra ba mô hình outlet phù hợp với từng điều kiện thị trường. Thứ nhất, làng outlet cao cấpcó diện tích cho thuê từ 30.000 - 50.000 m², phát triển theo kiến trúc làng mở, kết hợp mua sắm với nhà hàng, cà phê, vui chơi, giải trí và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Mô hình quy tụ các thương hiệu từ trung cấp đến cao cấp, xa xỉ, định hướng đặt gần các đô thị lớn, điểm du lịch và các đầu mối giao thông như cao tốc, sân bay. Thứ hai là trung tâm outlet đô thị/ngoại vi có diện tích cho thuê từ 5.000 - 25.000 m², có thể tổ chức trong nhà hoặc ngoài trời. Mô hình tập trung các thương hiệu phổ thông, trung cấp, nhất là thời trang, thể thao, đồ gia dụng; hướng tới phục vụ nhu cầu mua sắm thường xuyên của người dân và khách du lịch. Thứ ba là mô hình outlet tích hợp có diện tích cho thuê từ 15.000 - 50.000 m², nằm trong các tổ hợp đa chức năng như khu nhà ở, văn phòng, giải trí, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác. Mô hình có thể phát triển tại các khu đô thị, vị trí chiến lược, địa phương đông dân cư và có lượng khách du lịch lớn.

Không gian phát triển outlet được định hướng tại các khu vực có lợi thế về sức mua, du lịch và kết nối giao thông. Đề án khuyến khích Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và An Giang (Phú Quốc) nghiên cứu, thu hút đầu tư mô hình outlet thí điểm. Các địa phương được định hướng chủ động rà soát tiềm năng, lựa chọn vị trí, bố trí quỹ đất và phương thức đầu tư phù hợp với quy hoạch, điều kiện kinh tế - xã hội, nhu cầu thị trường, khả năng kết nối giao thông và tiềm năng du lịch. Việc lựa chọn nhà đầu tư chú trọng năng lực tài chính, kinh nghiệm vận hành chuỗi bán lẻ, khả năng thu hút thương hiệu và cam kết tiêu thụ hàng Việt Nam tại outlet. Cùng với thu hút đầu tư, địa phương có trách nhiệm tổ chức các hoạt động thương mại, du lịch, văn hóa tại outlet để thu hút khách hàng, quảng bá hình ảnh địa phương; phối hợp với Bộ Công thương xây dựng các nhóm sản phẩm Việt, hình thành sản phẩm "quà tặng quốc gia"...