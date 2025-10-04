Việt Nam tăng tốc xuất khẩu sang Campuchia

Ùn ùn xuất khẩu sang Campuchia

Tháng 9 vừa qua, đoàn công tác của Công ty phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã có chuyến thị sát thị trường và tiếp xúc với bà con nông dân, người tiêu dùng tại Campuchia. Đây là hoạt động quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác chiến lược. Khách hàng lần này là Công ty Baitang, nhiều năm qua được xem là "ông trùm" trong chuỗi giá trị lúa gạo tại Campuchia và đến nay doanh nghiệp này đã mở rộng sang lĩnh vực vật tư nông nghiệp. Trong đó, phân bón là nguyên liệu đầu vào được khuyến khích thương mại theo chính sách, chủ trương chung của Chính phủ nước này. Campuchia được đánh giá là một trong những quốc gia có lợi thế lớn về nông nghiệp, đặc biệt là lúa gạo. Hằng năm, sản lượng xuất khẩu lúa gạo của nước này đạt hàng triệu tấn, trải rộng từ VN, Thái Lan đến nhiều thị trường quốc tế khác nên nhu cầu sử dụng phân bón rất lớn.

Cán bộ kỹ thuật VN hướng dẫn nông dân Campuchia canh tác lúa Ảnh: Ngọc Duyên

Thị trường Campuchia đẩy mạnh nhập khẩu nông sản VN không chỉ giúp người chăn nuôi gia cầm lấy trứng thoát cảnh thua lỗ sau nhiều năm cung vượt cầu, đưa giá trứng tăng cao trở lại, mà còn giúp trái dừa VN hút hàng và bán được giá hơn trước. Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Cao Bá Đăng Khoa, Tổng thư ký Hiệp hội Dừa VN, kể: "Tôi nhớ hồi đầu năm nay, từng đoàn xe chở dừa tấp nập đi qua cửa khẩu ở An Giang. Kể từ thời điểm đó là thị trường dừa bùng nổ luôn, dừa nguyên liệu hút hàng, nhu cầu tăng cao". Theo ông Cao Bá Đăng Khoa, hiện nay Campuchia thu hút khá nhiều nhà máy chế biến dừa do Trung Quốc đầu tư, thị trường này vẫn có vùng nguyên liệu dừa nhưng đa phần đều trồng theo kiểu truyền thống tự nhiên, chưa hình thành nguồn cung ổn định. Vì vậy, các nhà máy chế biến ở Campuchia phải nhập khẩu nguyên liệu từ Thái Lan và VN. Khi xảy ra xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia, giao thương bị cắt đứt nên các nhà máy này dồn về VN mua nguyên liệu.

Xuất khẩu nguyên liệu thực phẩm sang Campuchia tăng mạnh trong thời gian qua Ảnh: Chí Nhân

Thị trường nhỏ nhưng đầy tiềm năng

Nói về thị trường Campuchia, lãnh đạo Hiệp hội Dừa VN cho biết nhu cầu sử dụng nguyên liệu từ các nhà máy chế biến ở Campuchia rất lớn, là đầu ra cho dừa VN gia tăng giá trị và giúp người trồng dừa có thêm thu nhập. Ngay cả khi Thái Lan và Campuchia mở lại giao thương thì trái dừa VN vẫn cạnh tranh được vì giá thấp hơn nhiều. Ví dụ, giá dừa ở Thái Lan là 25.000 đồng/trái (quy đổi) thì dừa VN ở thời điểm cao nhất chỉ mới đạt 14.000 đồng/trái. "Vấn đề là người trồng dừa cần phải quan tâm đầu tư ngay từ đầu để có vườn cây đồng nhất, thống nhất về giống để việc thu mua được thuận lợi, chất lượng cao hơn thì mới nâng giá dừa lên được", ông Cao Bá Đăng Khoa khuyến cáo.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó tổng giám đốc PVCFC, cũng nhận định: Tại thị trường Campuchia, thực tế nông dân ở đây vẫn chủ yếu canh tác theo tập quán truyền thống, thiếu sự hỗ trợ đồng bộ về kỹ thuật. Điều đáng lo ngại là nhiều nông dân đã và đang sử dụng phải phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái tràn lan. Hậu quả là năng suất thấp, chất lượng hạt gạo chưa cao, khó nâng giá trị nông sản trên thị trường quốc tế. Đây cũng là cơ hội để PVCFC cung cấp nguồn phân bón chất lượng cao, ổn định và minh bạch về xuất xứ cho nông dân Campuchia. "Không chỉ dừng lại ở sản phẩm, công ty còn mang đến giải pháp tổng thể về kỹ thuật canh tác, hướng dẫn nông dân ở đây cải thiện năng suất. Hiện Campuchia là thị trường xuất khẩu lớn nhất của chúng tôi và chắc chắn sẽ được khai thác mạnh hơn trong thời gian tới, giúp đa dạng thị trường và mở rộng thời vụ tiêu thụ phân bón", lãnh đạo PVCFC nhấn mạnh.

Doanh nghiệp phân bón VN làm việc với đối tác phân phối tại Campuchia Ảnh: Ngọc Duyên

Theo Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), cơ cấu xuất nhập khẩu giữa VN và Campuchia thời gian gần đây đã có sự bổ sung rõ rệt. Campuchia cung cấp nguyên liệu sản xuất như cao su, hạt điều, gỗ, nguyên phụ liệu dệt may - da giày. Trong khi đó, VN xuất khẩu sang Campuchia nhiều hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng, từ xăng dầu, phân bón, sắt thép, dệt may, máy móc đến bánh kẹo, thực phẩm chế biến. Campuchia là thị trường láng giềng gần gũi, có nhu cầu lớn và ổn định đối với hàng hóa VN.

Theo Thương vụ VN tại Campuchia, hàng hóa trao đổi giữa 2 nước được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) và Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương VN - Campuchia. Theo đó, phần lớn thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng, đặc biệt là hàng nông sản, đã được đưa về 0%, giúp giảm chi phí và khuyến khích giao thương. Cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động thương mại biên giới ngày càng được Chính phủ hai nước quan tâm đầu tư phát triển, đường giao thông khu vực biên giới, bến bãi vận tải, giao nhận hàng hóa đã từng bước được nâng cấp. Công tác xúc tiến thương mại với thị trường Campuchia được triển khai thường xuyên, liên tục cả trong nước và tại Campuchia.

Lãnh đạo Bộ Công thương cho biết: Từ đầu năm đến nay, kim ngạch thương mại 2 chiều cũng đang vượt trội. Trong đó, tỷ trọng hàng công nghiệp - năng lượng chiếm ưu thế trong xuất khẩu của VN, hàng nông sản chiếm tỷ trọng lớn trong nhập khẩu từ Campuchia. Việc triển khai các thỏa thuận nói trên đã góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng cửa khẩu, chợ biên giới, kho hàng hóa và dịch vụ logistics tại các tỉnh biên giới, rút ngắn thời gian thông quan, nâng cao năng lực kết nối chuỗi cung ứng. Trong những năm qua, quan hệ kinh tế - thương mại VN và Campuchia đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một trụ cột quan trọng của hợp tác song phương. VN hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia trên tổng số gần 160 quốc gia, vùng lãnh thổ, chỉ sau Trung Quốc và Mỹ; đồng thời là đối tác lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Ở chiều ngược lại, Campuchia là đối tác thương mại lớn thứ tư của VN trong khu vực ASEAN, sau Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Đại diện Thương vụ VN tại Campuchia kiến nghị: Trước tình hình xuất nhập khẩu, giao thương giữa hai nước đang tăng nhanh, các cơ quan quản lý ở địa phương cần tiếp tục cải cách hành chính, giảm chi phí chính thức và không chính thức, tăng ca kíp để thông quan hàng hóa nhanh chóng, đặc biệt là với hàng tươi sống. Về phía các doanh nghiệp cần tập trung vào chất lượng, xây dựng mạng lưới phân phối ổn định và đa dạng hóa mặt hàng xuất nhập khẩu.