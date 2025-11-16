Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Việt Nam thắng 2 giải nhất tại Liên hoan phim trẻ em Đông Nam Á

Thủy Lê
Thủy Lê
16/11/2025 08:52 GMT+7

Tin vui từ Liên hoan phim trẻ em Đông Nam Á 2025 tại Bangkok, Thái Lan: Việt Nam giành tới 2 giải nhất trên tổng số 6 hạng mục chính.

Đây là liên hoan video/phim dành cho các tác phẩm "cho, bởi và về trẻ em" thuộc Đông Nam Á, được tổ chức từ năm 2017 với mong muốn tạo nên một nền tảng liên kết giữa các quốc gia trong khu vực để thúc đẩy sự hiểu biết văn hóa qua những câu chuyện của trẻ em.

Việt Nam thắng 2 giải nhất tại Liên hoan phim trẻ em Đông Nam Á- Ảnh 1.

Giải nhất tại hạng mục Professional Non-Fiction thuộc về Việt Nam

Ảnh: VTV cung cấp

Liên hoan phim trẻ em Đông Nam Á lần thứ 5 diễn ra từ ngày 14 đến 15.11 tại Bangkok, Thái Lan với chủ đề Phép màu của hòa bình (Magic of Peace), nhấn mạnh vào giá trị hòa hợp, hiểu biết lẫn nhau qua lăng kính trẻ thơ dưới tác động của văn hóa – xã hội.

Việt Nam thắng hai giải nhất tại hai hạng mục chính

Tại kỳ liên hoan phim thứ 5 này, hai đại diện của Việt Nam đã xuất sắc vượt qua 27 phim lọt vào chung khảo với sự tham gia của 10 nước thuộc Đông Nam Á gồm: Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapore, Philippines, Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar và Việt Nam.

Quyết định được đưa ra bởi một ban giám khảo gồm 30 người, đến từ 10 quốc gia Đông Nam Á, dưới sự điều phối của nhà sản xuất người Hàn Quốc Huyn Sook Chung - từng giành nhiều giải thưởng uy tín như Prix Jeunesse, Japan Prize, Chicago International Children's Festival...

Theo đó, giải nhất tại hạng mục Professional Non-Fiction (Phi hư cấu - Chuyên nghiệp), dành cho trẻ 8 - 12 tuổi đã được trao cho phim tài liệu Khai's walk (Đôi chân của Khải) của nhà sản xuất và đạo diễn Hồng Hạnh.

Việt Nam thắng 2 giải nhất tại Liên hoan phim trẻ em Đông Nam Á- Ảnh 2.

Câu chuyện về nghị lực sống đã giúp Đôi chân của Khải giành giải nhất tại hạng mục Professional Non-Fiction

Ảnh: VTV cung cấp

Phim khắc họa hành trình đầy cảm hứng của Khải - cậu bé hạn chế về thể chất nhưng luôn mỉm cười trước cuộc sống bằng tinh thần mạnh mẽ và sự bền bỉ. Hình ảnh Khải trở thành biểu tượng của lòng kiên trì và tình bạn đẹp - minh chứng rằng yêu thương có thể định hình một cuộc đời.

Giải nhất tại hạng mục Professional Fiction (Hư cấu - Chuyên nghiệp) dành cho trẻ 7 tuổi trở xuống xướng tên phim hoạt hình cắt giấy Little wonders: Cherishing friend (Những điều nhỏ bé -Yêu quý bạn bè), đạo diễn: Lê Bình, biên kịch: Kiều Phượng. Phim kể về một cuộc hiểu lầm nhỏ trên sân bóng giữa hai bạn nhỏ khiến cậu bé Bi nhớ lại những kỷ niệm với ông ngoại để nhận ra ý nghĩa thật sự của tình bạn và "giữ gìn hòa bình". Bi hiểu rằng tình bạn cũng có một "dạng hòa bình" đặc biệt, bắt đầu từ sự thấu hiểu và lòng yêu thương.

Việt Nam thắng 2 giải nhất tại Liên hoan phim trẻ em Đông Nam Á- Ảnh 3.

Những điều nhỏ bé - Yêu quý bạn bè chinh phục ban giám khảo bằng câu chuyện về tình thân, tình bạn và giá trị của lòng yêu thương

Ảnh: VTV cung cấp

Hai tác phẩm do đội ngũ phòng Giáo dục và Tương lai - Ban Chuyên đề Khoa Giáo, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất và phát sóng trên kênh VTV7.

Tin liên quan

Phim 'Làm giàu với ma' chiếu tại Liên hoan phim quốc tế ở Indonesia

Phim 'Làm giàu với ma' chiếu tại Liên hoan phim quốc tế ở Indonesia

Sau khi rời rạp ở Việt Nam với doanh thu 128 tỉ đồng, phim 'Làm giàu với ma' tiếp tục được công chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Jakarta Film Week 2024.

Khám phá thêm chủ đề

Phim việt nam Giải thưởng Giải nhất giám khảo Liên hoan phim
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận