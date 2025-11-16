Việt Nam thắng 2 giải nhất tại Liên hoan phim trẻ em Đông Nam Á

Đây là liên hoan video/phim dành cho các tác phẩm "cho, bởi và về trẻ em" thuộc Đông Nam Á, được tổ chức từ năm 2017 với mong muốn tạo nên một nền tảng liên kết giữa các quốc gia trong khu vực để thúc đẩy sự hiểu biết văn hóa qua những câu chuyện của trẻ em.

Giải nhất tại hạng mục Professional Non-Fiction thuộc về Việt Nam Ảnh: VTV cung cấp

Liên hoan phim trẻ em Đông Nam Á lần thứ 5 diễn ra từ ngày 14 đến 15.11 tại Bangkok, Thái Lan với chủ đề Phép màu của hòa bình (Magic of Peace), nhấn mạnh vào giá trị hòa hợp, hiểu biết lẫn nhau qua lăng kính trẻ thơ dưới tác động của văn hóa – xã hội.

Việt Nam thắng hai giải nhất tại hai hạng mục chính

Tại kỳ liên hoan phim thứ 5 này, hai đại diện của Việt Nam đã xuất sắc vượt qua 27 phim lọt vào chung khảo với sự tham gia của 10 nước thuộc Đông Nam Á gồm: Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapore, Philippines, Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar và Việt Nam.

Quyết định được đưa ra bởi một ban giám khảo gồm 30 người, đến từ 10 quốc gia Đông Nam Á, dưới sự điều phối của nhà sản xuất người Hàn Quốc Huyn Sook Chung - từng giành nhiều giải thưởng uy tín như Prix Jeunesse, Japan Prize, Chicago International Children's Festival...

Theo đó, giải nhất tại hạng mục Professional Non-Fiction (Phi hư cấu - Chuyên nghiệp), dành cho trẻ 8 - 12 tuổi đã được trao cho phim tài liệu Khai's walk (Đôi chân của Khải) của nhà sản xuất và đạo diễn Hồng Hạnh.

Câu chuyện về nghị lực sống đã giúp Đôi chân của Khải giành giải nhất tại hạng mục Professional Non-Fiction Ảnh: VTV cung cấp

Phim khắc họa hành trình đầy cảm hứng của Khải - cậu bé hạn chế về thể chất nhưng luôn mỉm cười trước cuộc sống bằng tinh thần mạnh mẽ và sự bền bỉ. Hình ảnh Khải trở thành biểu tượng của lòng kiên trì và tình bạn đẹp - minh chứng rằng yêu thương có thể định hình một cuộc đời.

Giải nhất tại hạng mục Professional Fiction (Hư cấu - Chuyên nghiệp) dành cho trẻ 7 tuổi trở xuống xướng tên phim hoạt hình cắt giấy Little wonders: Cherishing friend (Những điều nhỏ bé -Yêu quý bạn bè), đạo diễn: Lê Bình, biên kịch: Kiều Phượng. Phim kể về một cuộc hiểu lầm nhỏ trên sân bóng giữa hai bạn nhỏ khiến cậu bé Bi nhớ lại những kỷ niệm với ông ngoại để nhận ra ý nghĩa thật sự của tình bạn và "giữ gìn hòa bình". Bi hiểu rằng tình bạn cũng có một "dạng hòa bình" đặc biệt, bắt đầu từ sự thấu hiểu và lòng yêu thương.

Những điều nhỏ bé - Yêu quý bạn bè chinh phục ban giám khảo bằng câu chuyện về tình thân, tình bạn và giá trị của lòng yêu thương Ảnh: VTV cung cấp

Hai tác phẩm do đội ngũ phòng Giáo dục và Tương lai - Ban Chuyên đề Khoa Giáo, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất và phát sóng trên kênh VTV7.