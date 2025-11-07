Việt Nam thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắc xin ngừa sốt xuất huyết

Ngày 7.11, Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, cho biết nghiên cứu đã được Bộ Y tế và Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia xem xét và chấp thuận cho phép triển khai. Đây là nghiên cứu then chốt nhằm đánh giá tính an toàn và hiệu lực bảo vệ của vắc xin phòng sốt xuất huyết, triển khai tại 6 nước khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

“Việc triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, đa quốc gia, quy mô lớn này tại Việt Nam là bước đi quan trọng trong hành trình nghiên cứu và phát triển thêm một giải pháp để phòng ngừa sốt xuất huyết. Chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của chính quyền địa phương, cơ sở y tế và sự tin tưởng, ủng hộ từ cộng đồng để nghiên cứu đạt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra và hoàn thành đúng tiến độ", phó giáo sư Nguyễn Vũ Trung chia sẻ.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Thanh Nhơn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế Đồng Tháp, Đồng Tháp nói riêng và khu vực phía Nam nói chung là một trong những nơi có lưu hành dịch sốt xuất huyết nhiều năm qua. Chúng tôi cam kết phối hợp cùng Viện Pasteur TP.HCM trong việc triển khai các hoạt động nghiên cứu tại địa phương, góp phần vào hành trình nghiên cứu và phát triển một vắc xin mới.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, phát biểu tại hội nghị ẢNH: N.C

Sẽ có 12.000 người tham gia thử nghiệm

Nghiên cứu này sẽ được triển khai tại tỉnh Đồng Tháp (Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy, Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp), tỉnh An Giang (Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang) và TP.Đà Nẵng (Bệnh viện Phụ sản Nhi Quảng Nam).

Dự kiến, sẽ có 12.000 người tham gia là trẻ em từ 2 đến dưới 16 tuổi và thanh thiếu niên từ 16 đến 17 tuổi, trong đó Việt Nam có 4.000 người tham gia. Những người tham gia nghiên cứu là trẻ em từ 2 đến dưới 16 tuổi và thanh thiếu niên từ 16 đến 17 tuổi sẽ được mời đến điểm nghiên cứu để được tư vấn, thăm khám, xét nghiệm. Nếu đủ tiêu chuẩn và đồng ý tham gia (sự đồng thuận của người đại diện hợp pháp của trẻ), người tham gia sẽ được phân ngẫu nhiên vào nghiên cứu để nhận một liều vắc xin hoặc giả dược. Vắc xin ngừa sốt xuất huyết dùng trong nghiên cứu này là vắc xin của MSD.

Dự kiến sẽ có 12.000 người tham gia thử nghiệm ẢNH MINH HỌA: AI

Theo kế hoạch, 4.000 trẻ em Việt Nam từ 2 đến 17 tuổi sẽ tham gia thử nghiệm. Cụ thể, Viện sẽ tuyển chọn 3.600 trẻ tại Đồng Tháp, An Giang và 400 trẻ tại Quảng Nam trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11.2025. Quá trình theo dõi sức khỏe của các em sẽ kéo dài 5 năm, từ 2026 đến 2030.

Tham gia nghiên cứu, người tham gia sẽ được xét nghiệm máu và khám theo dõi sức khỏe, các loại thuốc dùng đồng thời, giám sát, theo dõi tình trạng sốt để phát hiện bệnh sốt xuất huyết, cũng như bất kỳ biến cố bất lợi trong suốt thời gian nghiên cứu. Thời gian nghiên cứu là 5 năm, người tham gia sẽ được bác sĩ trong nghiên cứu thăm khám định kỳ theo lịch, khoảng 3 tháng/lần trong năm đầu tiên và 6 tháng/lần từ năm thứ 2 đến năm thứ 5.

Hình thức thăm khám trực tiếp hoặc qua điện thoại. Kết quả cuối cùng về hiệu lực bảo vệ của vắc xin sẽ có sau 5 năm.