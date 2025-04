Việt Nam tích cực hạ nhiệt khi trái đất đang nóng nhất lịch sử

Năm nóng nhất lịch sử, cần hành động khẩn cấp

Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), 2024 là năm nóng nhất lịch sử. Đây là lần đầu tiên nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt ngưỡng tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Có ít nhất 151 hiện tượng thời tiết khắc nghiệt chưa từng có. Điều đáng chú ý hơn đây không phải là sự tăng nhiệt riêng lẻ theo từng năm mà là chuỗi tăng nhiệt suốt 10 năm qua, trong đó 2024 là năm ghi nhận mức tăng cao nhất.

Trái đất đang nóng lên với xu hướng nhiệt độ ngày càng tăng ẢNH: REUTERS

"Trái đất không chỉ nóng lên một cách đơn thuần mà kèm theo nó là các hiện tượng thời tiết cực đoan như những trận mưa lớn chưa từng thấy, sóng nhiệt, nguy cơ lũ lụt tăng và những điều này sẽ trở nên tệ hơn nếu thế giới tiếp tục phát thải", Giám đốc Viện Nghiên cứu không gian Goddard (GISS) thuộc NASA Gavin Schmidt nhận định.

Các nhà khoa học đều có chung nhận định, con người là tác nhân của quá trình nóng lên toàn cầu thời gian qua. Chính vì vậy, nhân loại nắm quyền tự quyết định vận mệnh của chính mình, nhưng cách chúng ta đối phó với thách thức khí hậu phải dựa trên bằng chứng thực tiễn. Hành động nhanh và quyết đoán vẫn có thể thay đổi quỹ đạo của khí hậu trong tương lai của chúng ta.

Tình trạng nhiệt độ tăng cao chỉ là hệ quả của quá trình phát thải của con người vào tự nhiên. Ngày 19.3, WMO công bố một báo cáo cho biết nồng độ CO 2 trong khí quyển đạt 420 phần triệu (ppm) vào năm 2023, tương đương 3.276 tỉ tấn. Năm 2023 là năm gần nhất đo được dữ liệu đầy đủ. Mức này cao gấp rưỡi so với thời kỳ tiền công nghiệp (280 ppm). Còn trong 10 năm qua khi nhiệt độ gia tăng liên tục dẫn tới nhiệt độ đại dương tăng cao cùng lượng sông băng sụt giảm kỷ lục, mất 9.000 tỉ nếu so với năm 1975. Theo báo cáo El Nino là một phần nhỏ của hiện tượng gia tăng nhiệt độ trong năm 2024, nguyên nhân sâu xa của quá trình nóng lên trong một thập kỷ qua là do các hoạt động của con người như đốt than, dầu và khí đốt.

Bà Celeste Saulo, Tổng thư ký WMO nhấn mạnh: "Đây là lời cảnh tỉnh chúng ta đang gia tăng rủi ro lên cuộc sống, nền kinh tế và hành tinh của chính mình".

Ông António Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng đồng quan điểm rằng hành tinh đang phát nhiều tín hiệu báo động. Chúng ta cần phải có những hành động khẩn cấp và thiết thực mang tính toàn cầu nhằm hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5 độ C (2,8 độ F).

Đáp lại những lời kêu gọi trên, các quốc gia châu Âu đang có nhiều nỗ lực để làm chậm quá trình nóng lên toàn cầu này. Báo cáo của Tổ chức Giao thông và Môi trường (T&E) cho biết, lượng khí thải từ ngành giao thông châu Âu năm 2024 đạt khoảng 1,05 tỉ tấn CO 2 , giảm 5% so với mức 1,1 tỉ tấn năm 2019. Trong thời gian qua, EU đã có gần 9 triệu xe điện được đưa vào vận hành, việc này đóng góp quan trọng vào sự giảm thiểu lượng phát thải khí nhà kinh. Theo tính toán, nó giúp tiết kiệm khoảng 20 triệu tấn CO 2 , tương đương lượng phát thải của bảy nhà máy nhiệt điện than. "Các chính sách xanh của EU bắt đầu phát huy tác dụng. EU đang dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ nhưng vẫn cần chi hàng trăm tỉ euro để nhập khẩu nhiên liệu", ông William Todts, Giám đốc Điều hành của T&E, bình luận.

Những hành động thiết thực từ Việt Nam

Tại Việt Nam, trong kỷ nguyên vươn mình cùng dân tộc, các doanh nghiệp đang nỗ lực xanh hóa trong từng hoạt động, sản xuất và cá nhân trong đơn vị cũng như khách hàng của mình. Trong số này, phải kể đến những nỗ lực của Vingroup với nhiều hoạt động thiết thực. Vào đầu tháng 4 này Tập đoàn Vingroup đã ký kết với UBND tỉnh Long An biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững của tỉnh giai đoạn 2025 - 2030.

Cộng đồng doanh nghiệp đang chung tay cùng Chính phủ Việt Nam nỗ lực thực hiện thành công mục tiêu Net zero ẢNH: CTV

Theo thỏa thuận, Long An và Vingroup sẽ tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm gồm phát triển hạ tầng đô thị xanh, giao thông sạch và kinh tế xanh. Trong đó, tỉnh đặc biệt khuyến khích sử dụng xe điện, xe buýt điện và mở rộng hệ thống trạm sạc trên toàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

Hưởng ứng định hướng này, VFXanh tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động bằng cách đầu tư vào các trung tâm trưng bày hiện đại, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động lái thử, tư vấn sử dụng xe điện và hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Với chiến lược phát triển bền vững và đồng hành cùng chính quyền địa phương, VFXanh không chỉ mang đến các giải pháp giao thông xanh mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế tuần hoàn tại Long An.

Trước đó, vào cuối tháng 3, Green Future mở rộng dịch vụ xe VinFast Đà Nẵng. Đơn vị này cung cấp dịch vụ cho thuê và kinh doanh xe điện chất lượng. Khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ linh hoạt, giá cả hợp lý và miễn phí sạc điện công cộng. Xe cũ được kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng và minh bạch lịch sử vận hành. Tương tự tại Hà Nội và TP.HCM, Green Future sẽ mang đến cho khách hàng tại Đà Nẵng các dịch vụ, sản phẩm và trải nghiệm thuê ô tô điện VinFast và kinh doanh xe điện VinFast đã qua sử dụng.

Đáng chú ý, Vingroup cũng tổ chức những hoạt động thiết thực, tôn vinh và tri ân đến từng cá nhân sử dụng dịch vụ xanh. Cụ thể như Xanh SM là đơn vị tổ chức chuỗi sự kiện công bố và kỷ niệm Ngày hưởng ứng Bác tài Xanh công nghệ lần đầu tiên tại 3 miền: Hà Nội (2.4), Đà Nẵng (9.4), TP.HCM (14.4). Trong đó, điểm nhấn là lễ trao giải Xanh Awards 2025 nhầm vinh danh những cá nhân tiêu biểu với 5 hạng mục: Đầu tiên là giải thưởng Bác tài Xanh xuất sắc - dành cho 100 tài xế có thành tích nổi bật theo doanh số, điểm đánh giá của khách hàng và tỉ lệ nhận chuyến. Thứ hai là Người giữ lửa Xanh - tài xế gắn bó từ những ngày đầu thành lập và luôn truyền cảm hứng, đào tạo cho các thế hệ bác tài kế tiếp. Thứ 3 là Nhà sáng tạo Xanh - tài xế sáng tạo nhiều nội dung xuất sắc nằm trong top view và có ý nghĩa lan tỏa lối sống xanh trên nền tảng Xanh Creator. Thứ 4 là Người hùng Xanh - tài xế có hành động thiết thực vì cộng đồng. Thứ 5 là Mầm Xanh truyền cảm hứng - giải thưởng cho con em bác tài từ 4 đến 15 tuổi, tham gia các cuộc thi tài năng, mỹ thuật và nhiếp ảnh. Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên tới gần 400 triệu đồng.

Vì Việt Nam xanh chung tay đưa phát thải ròng về 0 Vào ngày 13.4, tại Ocean City, Tập đoàn Vingroup sẽ tổ chức Ngày hội Xanh 2025. Đây là lần thứ hai Vingroup tổ chức Ngày hội Xanh, với chủ đề "Kỷ nguyên Xanh - Kỷ nguyên vươn mình", hưởng ứng Ngày Trái đất và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày hội năm nay có nhiều hoạt động bổ ích như diễu hành xanh, thể thao xanh, lan tỏa lối sống xanh... nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay hành động vì một Việt Nam xanh bền vững cho thế hệ tương lai. Trong đó, tâm điểm là màn xếp hơn 400 xe VinFast thành thông điệp "Vì Việt Nam Xanh", thể hiện cam kết của Vingroup trong việc góp phần thúc đẩy giao thông xanh, hưởng ứng mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Chính phủ. Cùng với đó, đoàn diễu hành "không phát thải" với sự tham gia của 100 xe máy điện Xanh SM, 500 xe đạp và hơn 100 ôtô điện VinFast với họa tiết đặc trưng giới thiệu bản sắc, tinh hoa Việt Nam qua các khu vực biểu tượng tại Ocean City.