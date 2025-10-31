Trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) quốc tế Tokyo lần thứ 38 (TIFF 2025), chiều 30.10, tại Tokyo, Nhật Bản, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Hội thảo "Việt Nam trên màn ảnh: Tiếng nói khu vực - Vươn tầm toàn cầu".

Ông Phạm Quang Hiệu - Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản và TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA ẢNH: NGỌC LÊ

Dự hội thảo có ông Phạm Quang Hiệu - Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản; bà Seiko Noda - Nghị sĩ Hạ viện, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ xúc tiến điện ảnh Nhật Bản; các chuyên gia về điện ảnh, nhà sản xuất, đại diện các hãng phim lớn tại Nhật Bản.

Phát biểu đề dẫn, TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA, Giám đốc LHP châu Á Đà Nẵng (DANAFF) nhấn mạnh, hội thảo là diễn đàn trao đổi về cách thức kết nối điện ảnh Việt Nam với các nền điện ảnh châu Á, đặc biệt là Đông Á và Đông Nam Á. Nhờ vị trí địa lý đặc biệt – nằm ở giao điểm giữa 2 khu vực, cùng sự tiếp nhận đa dạng về văn hóa, điện ảnh Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò cầu nối, lan tỏa và tạo ảnh hưởng sâu rộng hơn trong cộng đồng điện ảnh châu Á.

Theo Chủ tịch VFDA, dù xuất phát muộn hơn nhiều nước trong khu vực, điện ảnh Việt Nam đang có sự trỗi dậy mạnh mẽ, và hồi phục một cách chắc chắn sau đại dịch Covid - 19. Doanh thu phòng vé của các bộ phim Việt liên tục đạt dấu mốc ấn tượng trong những năm vừa qua, Việt Nam là thị trường điện ảnh đầu tiên, và hiện vẫn là duy nhất, ở châu Á vượt qua mức doanh thu trước đại dịch Covid - 19. Thị phần của phim Việt Nam đã đạt mức 44% vào năm 2024 so với 25% thị phần phim Mỹ.

TS Ngô Phương Lan phát biểu đề dẫn hội thảo ẢNH: NGỌC LÊ

"VFDA tham dự TIFF lần 38, với quy mô và hoạt động phong phú hơn nhiều so với năm 2019 và năm 2022. Thông qua chuỗi hoạt động xúc tiến điện ảnh tại TIFF, VFDA mong muốn được tiếp tục quảng bá điện ảnh Việt Nam tại các thị trường và liên hoan phim quốc tế trọng điểm", bà Ngô Phương Lan nhấn mạnh.

Môi trường sản xuất trong nước có 3 thay đổi tích cực

Hội thảo đã phác thảo bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của điện ảnh Việt Nam. Các diễn giả nhấn mạnh những thay đổi tích cực trong môi trường sản xuất phim trong nước và xem "hợp tác" là chìa khóa tất yếu để vươn ra thế giới.

Toàn cảnh hội thảo "Việt Nam trên màn ảnh: Tiếng nói khu vực - Vươn tầm toàn cầu" ẢNH: NGỌC LÊ

Chia sẻ từ góc độ thực tiễn, nhà sản xuất Lương Công Hiếu (Tổng giám đốc Công ty Giải trí và giáo dục Galaxy, Ủy viên Ban thường vụ VFDA) cho biết việc sản xuất phim tại Việt Nam đã thuận lợi hơn rất nhiều trong 5 năm qua. Ông Hiếu nhấn mạnh "3 yếu tố tạo nên sự thay đổi rất lớn này" là giấy phép quay phim được chính quyền hỗ trợ trực tiếp; chính sách hỗ trợ tốt, đoàn phim 100 - 200 người khi đến địa phương thường được miễn phí vào các khu du lịch, di tích, khu bảo tồn... và được hướng dẫn chi tiết các quy định để hoàn thành bộ phim tốt nhất; và cuối cùng là được chính quyền hỗ trợ về an ninh trật tự trong quá trình ghi hình, không tốn phí.

Từ góc độ quản lý nhà nước, bà Lý Phương Dung, Phó chủ tịch VFDA, nguyên Phó cục trưởng Cục Điện ảnh chia sẻ, các chính sách để phát triển điện ảnh đang đi vào thực tế, phù hợp xu hướng phát triển của thế giới. Việc hợp tác sản xuất của các tổ chức điện ảnh Việt Nam với nước ngoài không còn phải cấp giấy giấy phép. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn đến Việt Nam quay phim, sử dụng bối cảnh tại Việt Nam có thể chủ động đăng ký trực tiếp nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến thuận tiện.

Bà Dung cũng nêu hạn chế của Việt Nam là hiện chưa hoàn thuế cho các nhà sản xuất phim nước ngoài, chưa có trường quay quốc gia đáp ứng đủ điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật chuẩn quốc tế cho các nhà làm phim.

Địa phương cam kết hỗ trợ mọi thủ tục cho đoàn phim

Tại hội thảo, lãnh đạo TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ninh đưa ra các chính sách thu hút đoàn phim. Ông Nguyễn Hồng Dương, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh, cho biết tỉnh này đi đầu trong cơ chế "một cửa" trực tuyến và sẵn sàng có đầu mối duy nhất hỗ trợ mọi thủ tục cho đoàn phim. Quảng Ninh cam kết hỗ trợ miễn hoặc giảm chi phí tại các địa điểm do nhà nước quản lý, giới thiệu hạ tầng dịch vụ với chi phí thấp nhất. Về hạ tầng số, tỉnh đã phủ khắp mạng 5G, internet và sẵn sàng chia sẻ kho dữ liệu số về văn hóa, du lịch, hình ảnh.

Ông Nguyễn Hồng Dương chia sẻ các chính sách thu hút đoàn phim ở Quảng Ninh ẢNH: NGỌC LÊ

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, khẳng định mục tiêu xây dựng DANAFF thành "cầu nối điện ảnh châu Á", thúc đẩy toàn bộ chuỗi giá trị công nghiệp điện ảnh. Đà Nẵng mong muốn hợp tác quốc tế với các thành phố như Fukuoka, Tokyo (Nhật Bản) để trao đổi chuyên gia, đồng tổ chức chiếu phim, và học hỏi kinh nghiệm tổ chức. Bà Thi cho biết, trong tương lai gần, TP.Đà Nẵng sẽ xây dựng trung tâm điện ảnh, có phim trường và đã giao Sở Văn hóa - Thể thao xây dựng kế hoạch.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ninh đưa ra các chính sách thu hút đoàn phim ẢNH: NGỌC LÊ

Hợp tác sản xuất phim Nhật - Việt có sức lan tỏa toàn cầu

Ở góc độ quốc tế, lãnh đạo Nhật Bản và các nhà làm phim Nhật Bản liên tục nhắc đến từ khóa "hợp tác" tại hội thảo. Nhà sản xuất Indonesia bà Yulia Evina Bhara, người đồng sản xuất phim Don't Cry Butterfly của Việt Nam, khẳng định tương lai của điện ảnh châu Á nằm ở sự hợp tác. Bà cho rằng sự hợp tác này không chỉ vì nguồn tài chính từ các quỹ hỗ trợ, mà còn vì tinh thần sáng tạo và mở ra cơ hội phân phối phim giữa các quốc gia.

Nhà sản xuất phim Canada bày tỏ mong muốn sớm có cơ hội làm phim ở Việt Nam trong thời gian sắp tới ẢNH: NGỌC LÊ

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, người có phim Địa đạo tham dự TIFF năm nay, cho rằng việc tham dự các LHP quốc tế chỉ là bước đầu. Mục tiêu xa hơn là mang phim đến với khán giả quốc tế, và đây là câu chuyện phát triển thương hiệu quốc gia. Ông cho rằng khi Việt Nam có nhiều sự hiện diện hơn về kinh tế, văn hóa ở nước ngoài, lúc đó phim Việt mới thật sự ra quốc tế.

Bà Megumi Kose (Giám đốc điều hành Ủy ban Điện ảnh Fukuoka) chia sẻ kinh nghiệm của Fukuoka và mở ra hướng hợp tác trong tương lai giữa Ủy ban Điện ảnh Fukuoka và VFDA nhằm cùng nhau phát triển .

Bà Seiko Noda - Chủ tịch Liên minh nghị sĩ xúc tiến điện ảnh, Nghị sĩ hạ viện phát biểu tại hội thảo ẢNH: NGỌC LÊ

Phát biểu tại hội thảo, bà Seiko Noda (Chủ tịch Liên minh nghị sĩ xúc tiến điện ảnh Nhật Bản, Nghị sĩ hạ viện) bày tỏ kỳ vọng các hoạt động giao lưu điện ảnh giữa hai quốc gia sẽ góp phần thắt chặt tình hữu nghị, tăng cường hiểu biết về lịch sử, văn hóa của hai dân tộc. Đồng thời mở ra cơ hội hợp tác sản xuất những bộ phim có sức lan tỏa toàn cầu. Bà Seiko Noda hy vọng một ngày không xa, tại lễ trao giải Oscar, phim Việt Nam và Nhật Bản sẽ cùng được đề cử như những "đối thủ" thân thiện – cùng cạnh tranh, cùng tiến bộ.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm ẢNH: NGỌC LÊ

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản - ông Phạm Quang Hiệu - nhấn mạnh việc gắn kết các hoạt động của LHP với những diễn đàn hợp tác tại hội thảo góp phần tạo nên mạng lưới hợp tác sáng tạo, mở rộng không gian đối thoại và thúc đẩy sự phát triển bền vững của điện ảnh khu vực. Điện ảnh không chỉ là nghệ thuật, mà còn là sức mạnh mềm của mỗi quốc gia, góp phần thúc đẩy du lịch, đầu tư, giao lưu văn hóa và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước Việt Nam – Nhật Bản.