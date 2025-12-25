Việt Nam trong danh sách điểm đến mùa đông hấp dẫn nhất châu Á

Mùa lễ hội đã đến, và mọi người trên khắp thế giới đang bận rộn lên kế hoạch cho chuyến đi lớn tiếp theo của mình. Từ những chuyến đi miễn thị thực đến những trải nghiệm xa xỉ, đây là 6 điểm đến được lựa chọn kỹ lưỡng, hứa hẹn những chuyến phiêu lưu và niềm vui bất tận trước khi năm 2025 kết thúc, theo Hindustan Times.

Nhật Bản

Khi sắc đỏ rực rỡ của mùa thu dần nhường chỗ cho sắc trắng dịu dàng của mùa đông, sức quyến rũ của Nhật Bản lên đến đỉnh điểm. Từ những con phố rực rỡ của Tokyo lấp lánh trong cái lạnh đầu đông đến những ngôi đền yên bình phủ đầy lá vàng ở Kyoto, một tour du lịch 8 ngày với chi phí khoảng 200.000 rupee (khoảng 70 triệu đồng) mỗi người chắc chắn là một trải nghiệm đáng giá.

Làng cổ Shirakawa-go trở thành chốn thần tiên kỳ ảo vào mùa đông ẢNH: RAKUTEN TRAVEL

Việt Nam

Việt Nam đã nổi lên như một điểm đến được yêu thích nhất năm 2025. Từ cảnh quan yên bình của Phú Quốc đến Cầu Vàng kỳ vĩ ở Bà Nà Hills, một tour du lịch 4 - 6 ngày, với chi phí khoảng 80.000 rupee/người (gần 30 triệu), sẽ mang đến cho bạn tất cả. Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho những du khách muốn trải nghiệm cả phiêu lưu và văn hóa nhờ quy trình xin thị thực dễ dàng, phong cảnh ngoạn mục và giá cả phải chăng.

Tuyết bao phủ cả đỉnh núi và quần thể tâm linh Fansipan ẢNH: S.G

Thái Lan

Thái Lan là một trong những nơi tuyệt vời nhất để trải nghiệm sự choáng ngợp về giác quan. Với những bãi biển tuyệt đẹp ban ngày và cuộc sống về đêm ngập tràn ánh đèn neon lúc chạng vạng, một chuyến đi nghỉ dưỡng 6 - 7 ngày tại đây với giá khoảng 50.000 rupee/người. Phút trước bạn đang thư giãn trên đảo Koh Samui, phút sau lại đang trả giá trong những khu chợ đèn lồng của Chiang Mai để mua khăn lụa và xôi xoài.

Bãi biển Koh Samui

Maldives

Maldives vẫn là điểm đến nghỉ dưỡng cuối năm tuyệt vời nhất cho các cặp đôi tìm kiếm sự riêng tư và sang trọng. Tháng 12, khi biển lặng và các khu nghỉ dưỡng sang trọng tổ chức những bữa tối ấm cúng trên những bãi cát riêng tư, những chuyến du ngoạn 3 - 4 ngày với giá 125.000 rupee/người dường như là lựa chọn hoàn hảo. Maldives mang đến một tấm vé hàng đầu cho sự yên bình với thủ tục đơn giản, chỉ cần xin visa khi đến và những ngôi nhà trên mặt nước lấp lánh dưới ánh hoàng hôn nhiệt đới. Tháng 12 là thời điểm bắt đầu mùa cao điểm, vì vậy hãy đặt phòng ngay bây giờ trước khi giá cả và chỗ nghỉ tăng vọt.

ẢNH: CNN

Dubai

Ngôi sao của tháng 12 chính là Dubai. Hành trình 5 ngày với chi phí trung bình 60.000 rupee/người, cùng những chuyến mua sắm cuối năm đầy thú vị. Thời điểm chính là yếu tố làm nên sự ấn tượng của chương trình. Màn bắn pháo hoa mừng năm mới tại Burj Khalifa tiếp tục là một trong những sự kiện được xem nhiều nhất trên thế giới.

ẢNH: DUBAI FESTIVAL CITY

Singapore

Singapore là điểm đến hấp dẫn cho những du khách sành điệu đón năm mới. Từ pháo hoa trên vịnh Marina đến xứ sở thần tiên Giáng sinh tuyệt đẹp tại Gardens by the Bay, những chuyến đi 4 ngày với chi phí trung bình 70.000 rupee/người mang đến kế hoạch hoàn hảo, vé vào cửa miễn thị thực và sự đa dạng chưa từng có. Dù bạn đang tận hưởng vẻ đẹp lộng lẫy của ánh đèn theo mùa trên đường Orchard hay khám phá đảo Sentosa, thời tiết nhiệt đới tháng 12 vẫn luôn giữ cho những hoạt động ngoài trời thêm phần thú vị. Trong suốt kỳ nghỉ lễ, Singapore luôn tràn ngập ánh sáng, tiết kiệm năng lượng và vô cùng đẹp mắt - một điểm đến lý tưởng cho chuyến đi ngắn ngày trước khi năm mới bắt đầu.