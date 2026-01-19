Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Việt Nam - Trung Quốc trao đổi điện mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao

TTXVN
TTXVN
19/01/2026 05:00 GMT+7

Điện mừng của các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đánh giá cao năm 2025 là một năm thành công và có nhiều ý nghĩa to lớn của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18.1.1950 - 18.1.2026), Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đã trao đổi điện mừng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao đổi điện mừng với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi điện mừng với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Điện mừng của các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đánh giá cao năm 2025 là một năm thành công và có nhiều ý nghĩa to lớn của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, đánh dấu những bước phát triển mới trên chặng đường 75 năm quan hệ hai nước. Các chuyến thăm lẫn nhau giữa các lãnh đạo chủ chốt hai Đảng, hai nước và giao lưu cấp cao, hợp tác giữa các cấp, các ngành, các lĩnh vực giữa hai nước đã góp phần đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc lên tầm cao mới, bước vào giai đoạn phát triển mới với nền tảng chính trị, nền tảng vật chất và nền tảng xã hội không ngừng được củng cố.

Trên cơ sở nền tảng vững chắc của mối quan hệ truyền thống láng giềng hữu nghị, phát huy những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua, với quyết tâm của lãnh đạo cấp cao, hệ thống chính trị và nhân dân hai nước, các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam khẳng định hai bên có niềm tin vững chắc về tương lai phát triển tốt đẹp, thực chất, hiệu quả hơn trên mọi phương diện của quan hệ hai Đảng, hai nước.

Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao đổi điện mừng với các lãnh đạo tương ứng của Trung Quốc.

