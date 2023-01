Việt Nam và Bồ Đào Nha chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo bóng đá

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam thanh niên đã điều khiển xe mô tô tông vào tổ CSGT Công an H.Tuy An (Phú Yên) đang làm nhiệm vụ.