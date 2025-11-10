Việt Nam vượt Thái Lan trở thành điểm đến hàng đầu của khách Trung Quốc

Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu du khách quốc tế trong năm nay, vượt xa kỷ lục trước đại dịch, với lượng khách Trung Quốc tăng cao đóng vai trò là động lực.

Trong khi đó, công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu BMI, thuộc sở hữu của Fitch Solutions, dự báo con số này là 22 triệu. BMI cho biết, lượng khách du lịch năm 2025 sẽ vượt qua kỷ lục trước đó là 18 triệu lượt, được thiết lập vào năm 2019, giúp các ngành liên quan đến du lịch của Việt Nam gần như phục hồi hoàn toàn sau thiệt hại do đại dịch gây ra.

Một lý do quan trọng là Việt Nam vẫn ổn định, trái ngược với những nước khác trong khu vực, chẳng hạn tranh chấp biên giới Thái Lan - Campuchia vẫn chưa được giải quyết và ảnh hưởng của các cuộc biểu tình ở Indonesia vẫn còn kéo dài hơn hai tháng sau khi bùng phát.

Du khách nước ngoài bên trong chợ Hàn, Đà Nẵng ẢNH: N.H

Chính phủ Việt Nam cũng đã hỗ trợ bằng cách kéo dài thời gian miễn thị thực cho 12 quốc gia. Du khách đến đây để thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu thêm về lịch sử chiến tranh của đất nước, tham quan các hòn đảo ngọc lục bảo và khám phá hang động lớn nhất thế giới.

"Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến phổ biến cho du khách Trung Quốc", Phó giám đốc BMI Brandon Msimanga nói với Nikkei Asia, cho biết Việt Nam hiện đã vượt qua Thái Lan để trở thành lựa chọn hàng đầu cho du khách đại lục. "Du khách Trung Quốc tránh du lịch đến Thái Lan do lo ngại về an toàn. Ngoài ra, người tiêu dùng Trung Quốc đang thận trọng hơn trong chi tiêu, và ngành du lịch Việt Nam đang được hưởng lợi từ vị trí gần gũi với Trung Quốc trong khu vực".

Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để trở thành điểm đến du lịch hàng đầu của khách du lịch Trung Quốc. Sự thay đổi này được thúc đẩy bởi làn sóng du khách Trung Quốc tự túc.

Tính đến tháng 10, Việt Nam đã thu hút 17 triệu du khách, dẫn đầu là 4 triệu người từ Trung Quốc, theo Cục Thống kê. Sự dịch chuyển từ Thái Lan sang Việt Nam cũng được thúc đẩy bởi vụ bắt cóc một diễn viên Trung Quốc tại Thái Lan vào tháng 1 năm 2025. Lượng khách đến Vương quốc này đã giảm mạnh trong năm nay.

Khách du lịch nước ngoài cũng bị thu hút bởi nhiều bộ phim và video ca nhạc giới thiệu văn hóa và cảnh quan Việt Nam, từ "A Tourist's Guide to Love" của Netflix và "Love in Vietnam" của Bollywood cho đến các video lan truyền trên YouTube của ca sĩ Việt Nam. Các tập đoàn lớn trong nước như Saigontourist, Vinpearl của Vingroup đã tìm cách khai thác nguồn khách từ sự nổi tiếng ngày càng tăng của đất nước, đặc biệt là việc Sun Group ra mắt hãng hàng không riêng trong tháng này để tập trung vào điểm đến đảo Phú Quốc.