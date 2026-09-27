Việt Nam xác lập nhiều kỷ lục quốc gia mới

Khởi nguồn từ năm 2004, sau hơn 2 thập kỷ hình thành và phát triển, sáng 26.9 tại Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 55 - năm 2026 nhân kỷ niệm 22 năm thành lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings), Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings), Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Viện Kỷ lục Việt Nam đã tổ chức vinh danh nhiều kỷ lục gia Việt Nam vừa được công nhận.

Tham dự về khách mời quốc tế có tiến sĩ - kỷ lục gia thế giới Biswaroop Roy Chowdhury - Chủ tịch Liên minh Kỷ lục thế giới WorldKings và bà Theresa Quách, Phó chủ tịch Tổ chức kỷ lục Mỹ.

Tiến sĩ Thang Văn Phúc, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam phát biểu tại buổi lễ Ảnh: Vietkings

Giáo sư - Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, Viện trưởng Viện Công nghệ viễn thông (Viện Hàn lâm Khoa học - Công nghệ Việt Nam), Phó chủ tịch thường trực Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tổ chức Kỷ lục gia Việt Nam thực hiện nghi thức đánh trống khai mạc Ảnh: Vietkings

Để ghi nhớ công lao to lớn của ông Lê Trần Trường An - nhà sáng lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, người đã đặt những viên gạch đầu tiên, khai mở và đồng hành dẫn dắt cộng đồng kỷ lục gia Việt Nam trong hơn 20 năm, Ban tổ chức đã dành một phút mặc niệm, để tưởng nhớ và tri ân ông vì những tâm huyết, trí tuệ và những đóng góp quý báu cho sự hình thành, phát triển của kỷ lục Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội ngộ kỷ lục và chúc mừng các kỷ lục gia Việt Nam, tiến sĩ Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam khẳng định: "Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam từng bước trở thành điểm hẹn của đam mê và khát vọng cống hiến, đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng kỷ lục gia Việt Nam; đồng thời mở ra những bước tiến quan trọng trong hành trình đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế sâu rộng và đưa các giá trị Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng kỷ lục gia trên thế giới".

Kỷ lục gia thế giới Nguyễn Phùng Phong (thứ 4 từ trái sang) cùng đồng nghiệp nhận bằng khen và kỷ niệm chương vì có nhiều đóng góp lan tỏa hình ảnh kỷ lục từ ông Thang Văn Phúc và Giáo sư - Viện sĩ Hoàng Quang Thuận (giữa) Ảnh: Phạm Thành Đạt

Giá trị kỷ lục Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng trong nước và quốc tế

Nhiều kỷ lục Việt Nam cũng được xác lập trong đợt này với định hướng không chỉ là dấu mốc của thành tựu mà còn trở thành nguồn tài nguyên tri thức, văn hóa, sáng tạo và nhân văn, góp phần đưa những giá trị Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng trong nước và quốc tế, gồm: tiến sĩ - kỷ lục gia Nguyễn Hoàng Điệp với bộ Tổng tập Nghìn năm Văn hiến Thăng Long - Hà Nội (công trình sách nghiên cứu, biên khảo tổng hợp về lịch sử, văn hóa và văn hiến Thăng Long - Hà Nội có quy mô lớn nhất Việt Nam); kỷ lục gia, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn với Con đường tương lai (tác phẩm nghiên cứu tổng hợp liên ngành kết hợp phân tích, dự báo và đề xuất giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và quản trị trong tương lai, thu hút số lượng bài viết về nội dung của tác phẩm nhiều nhất thông qua các hội thảo, cuộc thi và hoạt động hưởng ứng).

Một số kỷ lục khác được trao cho kỷ lục gia Ngô Thu An và Trần Quốc Huy với Bách Đăng Thư (bộ tác phẩm thư họa chữ “Tuệ” theo lối “Vật điểu thư”, tạo hình tượng những cây đèn); kỷ lục gia Nguyễn Quang Thắng - người đầu tiên chinh phục đỉnh Hòn Bà ở độ cao 1.578 m (ở Khánh Hòa) bằng 4 hình thức: đi bộ, ô tô, xe đạp và xe máy; kỷ lục gia Phạm Trọng Tuấn - cá nhân sở hữu, trưng bày bộ tượng đồng các nhân vật lịch sử - văn hóa Việt Nam có số lượng nhiều nhất; kỷ lục gia Nguyễn Thị Phương Thảo - người Việt Nam đầu tiên trở thành nhà vô địch giải Sơ đồ Tư duy thế giới, hạng mục Adult - người lớn (năm 2024 tại Thổ Nhĩ Kỳ).

Kỷ lục gia Trần Hoài Thuận có bộ tượng mini bằng đất sét nặn thủ công lấy cảm hứng từ các hình tượng trong văn hóa Phật giáo để lưu niệm có số lượng nhiều nhất; kỷ lục gia Lương Thành Nhật và Huỳnh Hoàng Sơn - đôi nam trọng tài Yoga quốc gia thực hiện màn trình diễn Acro Yoga duy trì tư thế “Con nhện trên tay” kết hợp di chuyển liên tục trên quãng đường dài nhất (57,77 m); kỷ lục gia Huỳnh Ngọc Đức với mô hình trái sầu riêng tạo hình từ bánh crepe sầu riêng mini với số lượng nhiều nhất (1.000 bánh).

Kỷ lục gia Lương Thành Nhật và Huỳnh Hoàng Sơn - đôi nam trọng tài Yoga quốc gia thực hiện màn trình diễn Acro Yoga duy trì tư thế “Con nhện trên tay” kết hợp di chuyển liên tục trên quãng đường dài nhất Ảnh: Vietkings

Kỷ lục gia Ngô Thu An và Trần Quốc Huy với Bách Đăng Thư - bộ tác phẩm thư họa chữ “Tuệ” theo lối “Vật điểu thư”, tạo hình tượng những cây đèn Ảnh: Vietkings

Ở nội dung đơn vị, các kỷ lục Việt Nam được ghi nhận là những thành tựu nổi bật trong sản xuất vật liệu, công nghệ, thể thao, du lịch, trải nghiệm bền vững và sản phẩm đặc trưng địa phương, gồm: Công ty CP gốm Đất Việt - đơn vị đầu tiên nghiên cứu và sản xuất dòng gạch lát ngoại thất Cotto men đá nhân tạo (Hevira Park) ứng dụng công nghệ phối liệu nghiền khô siêu mịn từ đất sét nung kết hợp phun men tạo sần và tạo nhám bề mặt; Công ty CP gạch ngói Đất Việt - đơn vị đầu tiên nghiên cứu và sản xuất dòng sản phẩm gạch 3 lỗ không trát với lớp bảo vệ ứng dụng từ công nghệ nghiền khô siêu mịn; Công ty TNHH sơn Hoa Việt - đơn vị tiên phong nghiên cứu, cải tiến và ứng dụng hệ vật liệu sơn tiên tiến vào việc xây dựng quy trình sản xuất nguyên liệu sơn mài công nghiệp, đồng bộ từ lớp sơn chống thấm, sơn lót, sơn màu, đến sơn phủ bóng bảo vệ.

Hội ngộ lần thứ 55 đã chính thức kích hoạt phiên bản mới của nền tảng GAB - kho tàng thành tựu kỷ lục toàn cầu, lần đầu tiên tại Việt Nam triển khai thẻ GAB dành cho cộng đồng kỷ lục gia

Ảnh: Vietkings

Liên đoàn Yoga tỉnh Lâm Đồng cũng được xác lập kỷ lục với màn trình diễn xếp hình tháp trụ Acro Yoga do các trọng tài và vận động viên Yoga thực hiện, có thời gian duy trì tư thế đồng bộ dài nhất (37,85 giây); Công ty TNHH đầu tư Tiến Toàn và Công ty TNHH đầu tư Minh Long Hội An với Rêu Hotel & Restaurants - không gian lưu trú và trải nghiệm ẩm thực, du lịch được kiến tạo từ thuyền gỗ cũ và các loại vật liệu tái sử dụng, tái chế với số lượng nhiều nhất, theo định hướng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Công ty TNHH Dư Thái Bình với con cua Cà Mau lớn nhất Việt Nam (ghi nhận tại cuộc thi xác lập kỷ lục về cua Cà Mau năm 2025, trọng lượng 1,82 kg).