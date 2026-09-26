Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam nhân kỷ niệm 22 năm thành lập VietKings

Sáng 26.9 tại TP.HCM, Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 55 - năm 2026 khai mạc đúng vào dịp kỷ niệm 22 năm thành lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings (tháng 9.2004 - 9.2026), với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings), Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings), Viện Kỷ lục Việt Nam, lãnh đạo các Hội, Hiệp hội, Viện tại Hà Nội, TP.HCM và đông đảo cộng đồng kỷ lục gia, đại diện các đơn vị sở hữu kỷ lục trên toàn quốc.



Giáo sư - Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, Viện trưởng Viện Công nghệ viễn thông (Viện Hàn lâm Khoa học - Công nghệ Việt Nam), Chủ tịch thường trực Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tổ chức Kỷ lục gia Việt Nam long trọng đánh trống khai mạc hội ngộ Ảnh: QUỲNH TRÂN

Thay mặt lãnh đạo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Giáo sư - Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, Viện trưởng Viện Công nghệ viễn thông (Viện Hàn lâm Khoa học - Công nghệ Việt Nam), Chủ tịch thường trực Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tổ chức Kỷ lục gia Việt Nam đã long trọng đánh trống khai mạc hội ngộ.

Chương trình tọa đàm với chủ đề Số hóa giá trị kỷ lục - kết nối di sản - kiến tạo tương lai nằm trong khuôn khổ hội ngộ quy tụ các chuyên gia, kỷ lục gia và đại diện nhiều lĩnh vực cùng trao đổi về phương thức lưu giữ, kết nối và phát huy các giá trị kỷ lục trong thời đại số.

Các diễn giả, gồm: Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh, Tổng thư ký Liên minh Kỷ lục thế giới, Phó chủ tịch Hội đồng xác lập VietKings; Tiến sĩ - Kỷ lục gia Ngô Hồ Anh Khôi, Phó hiệu trưởng Trường Công nghệ Số và Trí tuệ nhân tạo (Đại học Nam Cần Thơ); luật sư Phan Vũ Tuấn, Phó chủ tịch Hội Truyền thông - Điện tử TP.HCM; ông Nguyễn Trần Quang, nhà sáng lập và CEO FutureOne Consulting, cố vấn chiến lược Shark Tank Việt Nam, thành viên Hội đồng phát triển VietKings...

Tọa đàm tập trung vào việc chuyển hóa tài nguyên kỷ lục thành những giá trị thiết thực, bền vững; mở rộng khả năng tiếp cận của cộng đồng và công chúng đối với các thành tựu kỷ lục, đồng thời tạo thêm động lực để các thế hệ tiếp nối hành trình sáng tạo và cống hiến.

Các hoa hậu đồng hành trong những hoạt động trọng điểm của Lễ hội Trà quốc tế 2025 Ảnh: VietKings

Xác lập nhiều kỷ lục thế giới mới và lần đầu tiên ra mắt thẻ GAB dành cho cộng đồng kỷ lục gia

Tại hội ngộ lần thứ 55, nhiều kỷ lục thế giới mới của Việt Nam đã được Liên minh Kỷ lục thế giới -WorldKings xác lập, gồm tổ chức và cá nhân: Công ty CP chè Lâm Đồng - thương hiệu DoiDep với 2 kỷ lục thế giới (đơn vị tổ chức và thực hiện Lễ hội Trà quốc tế 2025 với chuỗi hoạt động đa dạng về ngành trà, có số lượng hoa hậu và đại diện sắc đẹp của cuộc thi Miss Cosmo đến từ các quốc gia đồng hành trong các hoạt động trọng điểm của lễ hội nhiều nhất thế giới; tiết mục đồng diễn pha trà và dâng trà theo phong cách "Việt trà thức" tại nông trường trà, có số lượng trà nương tham gia đông nhất thế giới, với 1.111 trà nương).

Tiết mục đồng diễn pha trà và dâng trà theo phong cách "Việt trà thức" tại nông trường trà, có số lượng trà nương tham gia đông nhất thế giới, với 1.111 trà nương Ảnh: VietKings

Kỷ lục thế giới mới còn được trao cho kỷ lục gia Vũ Cao Quân, Phó chủ tịch Bệnh viện đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ là người khởi xướng và chủ biên các công trình lắp ghép thủ công từ hạt đậu để tham gia diễu hành trên sông bằng sà lan được tổ chức lần đầu tiên trên thế giới; kỷ lục gia Nguyễn Đình Tranh sáng tác và xuất bản thơ về các loài hoa khác nhau với số lượng bài nhiều nhất thế giới, với 1.000 bài thơ về 1.000 loài hoa; Công ty CP thực phẩm Sữa TH (đơn vị sở hữu cụm trang trại bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín có quy mô lớn nhất thế giới).

Cuộc phiêu du của Chép Hồng - tác phẩm văn học song ngữ Việt - Anh thuộc thể loại đồng thoại, giới thiệu số lượng loài thủy sinh nhiều nhất, do luật sư - doanh nhân Phạm Hồng Điệp sáng tác và xuất bản Ảnh: VietKings

Kỷ lục gia Lương Văn Quang xác lập kỷ lục với nội dung: "Thạch Quang Nhung" - tòa nhà bằng đá xanh thiết kế hệ thống vòm trần tái hiện các giai đoạn lịch sử Việt Nam, kết hợp trang trí bộ tranh sơn mài cùng chủ đề, có số lượng nhiều nhất thế giới; kỷ lục gia thế giới Phạm Hồng Điệp: Cuộc phiêu du của Chép Hồng - tác phẩm văn học song ngữ Việt - Anh thuộc thể loại đồng thoại, kết hợp kể chuyện, tri thức khoa học và thông điệp xã hội, giới thiệu số lượng loài thủy sinh nhiều nhất, do một luật sư - doanh nhân sáng tác và xuất bản.

"Thạch Quang Nhung" - tòa nhà bằng đá xanh thiết kế hệ thống vòm trần tái hiện các giai đoạn lịch sử Việt Nam, kết hợp trang trí bộ tranh sơn mài cùng chủ đề, có số lượng nhiều nhất thế giới Ảnh: VietKings

Ấn tượng nhất của hội ngộ lần này là ra mắt và kích hoạt phiên bản mới của nền tảng GAB - Kho tàng thành tựu kỷ lục toàn cầu, đồng thời lần đầu tiên triển khai Thẻ GAB dành cho cộng đồng kỷ lục gia.

Nền tảng GAB được định hướng trở thành không gian số kết nối kỷ lục gia, các đơn vị sở hữu kỷ lục và những giá trị trong hệ sinh thái của kỷ lục Việt Nam.

Thẻ GAB góp phần định danh, tích hợp và kết nối thông tin về thành tựu của kỷ lục gia trên nền tảng số, hướng đến việc lưu trữ, chuẩn hóa và đưa các giá trị kỷ lục Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng quốc tế.

Tại hội ngộ, nghi thức kích hoạt nền tảng và thẻ kỷ lục gia với sự tham gia của cộng đồng đã tạo dấu mốc cho một giai đoạn mới trong hành trình số hóa giá trị kỷ lục. Nội dung này phù hợp định hướng được xác định tại hội ngộ: số hóa không chỉ để lưu trữ mà còn để kết nối, lan tỏa và gia tăng giá trị kỷ lục đến cộng đồng.