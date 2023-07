Việt Nam xuất siêu hơn 12 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm

Chiều 5.7, Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 6, tổng trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 56,01 tỉ USD, tăng 3,6% so với tháng trước (tương ứng tăng 1,93 tỉ USD).

Trong đó, giá trị xuất khẩu ước đạt 29,3 tỉ USD, tăng 4,5% (tương ứng tăng 1,26 tỉ USD); giá trị nhập khẩu ước đạt 26,71 tỉ USD, tăng 2,6% (tương ứng tăng 672 triệu USD).



Xuất khẩu rau quả là điểm sáng nổi bật trong 6 tháng đầu năm nay khi tăng trưởng 64,2% so với cùng kỳ năm 2022 PHAN HẬU

Thống kê lũy kế 6 tháng đầu năm nay, tổng giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 316,64 tỉ USD, giảm 15,1% (tương ứng giảm 56,54 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, giá trị xuất khẩu ước đạt 164,45 tỉ USD, giảm 12,1% (tương ứng giảm 22,72 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị nhập khẩu ước đạt 152,19 tỉ USD, giảm 18,2% (tương ứng giảm 33,82 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Theo đó, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 6 ước tính thặng dư 2,59 tỉ USD và lũy kế 6 tháng đầu năm nay, cả nước vẫn có thặng dư 12,26 tỉ USD.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm, ngành hải quan thu ngân sách được 183.744 tỉ đồng, đạt 43,23% dự toán, giảm 19,19% so với cùng kỳ năm 2022.

Liên quan tới xuất, nhập khẩu 6 tháng đầu năm, Bộ Công thương cho biết, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm đã phục hồi 87,9% so với cùng kỳ năm 2022 và tốc độ giảm kim ngạch xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước (giảm 11,9% so với cùng kỳ năm trước) chậm hơn so với khu vực có vốn FDI (giảm 12,2% so với cùng kỳ năm trước). Điều này cho thấy sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong nước trong việc phục hồi sản xuất, kinh doanh trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Bộ Công thương nhấn mạnh, xuất khẩu rau quả và gạo là điểm sáng trong xuất khẩu của cả nước trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu gạo tăng 34,7%; xuất khẩu rau quả tăng 64,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam có 27 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD (giảm 2 mặt hàng so với cùng kỳ năm trước), chiếm 90,1% tổng kim ngạch, xuất khẩu; trong đó có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỉ USD, chiếm 57,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.