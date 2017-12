Sáng nay (26.12), Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn đã phát đi bản tin cuối cùng về cơn bão số 16. Theo đó, sáng sớm cùng ngày, sau khi đi vào vùng biển phía nam Cà Mau, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 16, đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 7 giờ sáng, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên vùng biển phía nam Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km/giờ. Dự báo, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây, suy yếu và tan dần.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 16, trong tối và đêm 24.12, ở quần đảo Trường Sa đã có gió mạnh cấp 11 - cấp 13, giật cấp 14 - cấp 15. Trong đó, tại đảo Trường Sa và Huyền Trân đã quan trắc được gió mạnh cấp 11, gió giật cấp 14.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong 3 giờ qua, ở khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa đã xuất hiện mưa to, một số điểm mưa rất to như Hòa Thịnh (Phú Yên) mưa 75,2 mm. Dự báo, trong 6 giờ tới, các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ở vùng núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa, đặc biệt là các huyện Sông Cầu, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa (Phú Yên) và Khánh Sơn, Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Hoàng Phan