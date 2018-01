Clip ngắn do camera an ninh ghi lại và được một Facebooker đăng ngày 5.1, ghi lại cảnh người đàn ông lớn tuổi bị một người được cho là bảo vệ chung cư đánh tới tấp đến ngất xỉu tại tầng hầm để xe của một chung cư ở TP.HCM đã lan truyền nhanh chóng sau khi được đăng tải cùng với nhiều tranh luận trái chiều.

Video: Bảo vệ chung cư hành hung người lớn tuổi

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, nạn nhân trong clip là ông Phan Văn Quang (68 tuổi, quê Quảng Trị) bị bảo vệ hành hung tại hầm gửi xe chung cư Sài Gòn Metro Park (Q.Thủ Đức) vào tối 2.1.2018.

Khoảng 18 giờ ngày 2.1, ông Quang và vợ đến thăm con dâu mới sinh, đến 20 giờ 30, ông xuống tầng hầm chung cư lấy xe máy đã gửi thì một bảo vệ tên Quân yêu cầu ông đóng phạt 50.000 đồng vì đậu xe sai quy định. Ông yêu cầu lập biên bản mới đóng phạt thì bảo vệ không đồng ý và rút chìa khóa xe của ông.

Khi ông Quang giật lại chìa khóa thì Quân lao vào ra đòn tới tấp khiến ông ngất xỉu (ảnh trái). Ông Quang được con trai đưa đi bệnh viện cấp cứu, bác sĩ cho biết ông bị gãy sống mũi, rách mặt, sưng quai hàm... và phải khâu 5 mũi.

Vụ việc đã thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Đa số lên án hành vi bạo lực của người bảo vệ, cho rằng việc đúng - sai thì còn “hạ hồi phân giải” nhưng hành hung người già như thế là “không chấp nhận được”.

Chiều 5.1, đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng công an Q.Thủ Đức, cho biết sau khi xảy ra sự việc, người đánh ông Quang tên là Nguyễn Mạnh Quân đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an sau đó đã tìm đến nơi ở của Quân và đưa về trụ sở công an quận để lấy lời khai.

Được biết Nguyễn Mạnh Quân là nhân viên bảo vệ Công ty bảo vệ Thái Bình được chủ đầu tư chung cư thuê bảo vệ tòa nhà. Cùng ngày, đại diện chủ đầu tư chung cư cho biết đã làm việc với công ty bảo vệ, công ty này đã cho thôi việc đối với nhân viên bảo vệ nói trên. Chủ đầu tư đã yêu cầu công ty bảo vệ bồi thường cho nạn nhân.

Em bé đánh vần với dấu sắc “thần thánh”

Một clip khác ghi lại cách một bé trai chừng 3, 4 tuổi tập đánh vần với cuốn sách cầm ngược đã “đốn tim” dân mạng bởi cách đánh vần có một không hai của cháu (ảnh phải).

Quả thực là không thể nào nhịn cười được trước cái kiểu đánh vần bằng cách nhìn hình có lẽ là phát minh độc quyền của cậu bé, bởi toàn bộ các chữ em đều cho thêm dấu sắc trước khi kết thúc.

Đơn cử một số ví dụ như “Tờ ư tư a tư a tư sắc con sư tử, Sờ âu sâu á sâu i sâu sắc con cá sấu, Ngồ ôi ngôi a ngôi i ngôi sắc ngôi sao, Quà a qua y qua âu qua a qua sắc quả cam...”.

Chỉ vài giờ sau khi đăng tải clip này đã hút mấy trăm ngàn lượt xem và hàng ngàn bình luận. Đa phần đều dành những lời bình luận vui cho cách đánh vần bá đạo của cậu bé.

Tuy nhiên, cũng khá nhiều người chỉ trích việc cha mẹ/người thân của bé không sửa cho bé những lỗi đánh vần sai thay vì chỉ ngồi cười tán thưởng, bởi sau này cháu đi học sẽ khó chỉnh lại được. Tranh luận còn chưa ngã ngũ và clip này hiện vẫn đang gây sốt.

Thu Thúy (tổng hợp) - Đình Sơn - Đức Tiến