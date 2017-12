Trước đó, ngày 16.12, một người dùng facebook có tên Chương May Mắn đã đăng dòng trạng thái với nội dung "Ai đi Cần Thơ, đến chổ (chỗ) này thì nhớ là vừa chui qua rồi ghé vào bên phải là tiệm bán sim số may mắn của iem (em) để mua sim cho may mắn đoá (đó) nghe hôn.?!!!". Và kèm theo là ảnh cổng đèn nghệ thuật ở giao lộ đường 30 Tháng 4 và hình ảnh một phần cơ thể phụ nữ với chiếc quần lót gợi cảm.

Ngay sau đó, Chánh thanh tra Sở TT-TT TP.Cần Thơ đã ký văn bản mời ông Chung Hoàng Chương, chủ tài khoản facebook Chương May Mắn, đến Sở này để làm việc vào chiều 28.12.

"Không ai cấm ai so sánh, tưởng tượng nhưng khi biểu đạt với cộng đồng thì nên có trách nhiệm"

PV Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện với soạn giả Nhâm Hùng, tác giả ý tưởng tác giả ý tưởng cổng đèn nghệ thuật chào năm mới 2018 ở TP.Cần Thơ.

* PV: Ông có biết việc một người dùng facebook đăng hình ảnh cổng đèn nghệ thuật chào năm mới của TP.Cần Thơ kèm ảnh quần lót gợi cảm trên mạng?



- Soạn gia Nhâm Hùng: Tôi có xem qua dòng trạng thái của chủ tài khoản facebook Chương May Mắn, nội dung chủ yếu để bán sim, kèm theo Tôi có xem qua dòng trạng thái của chủ tài khoản facebook Chương May Mắn, nội dung chủ yếu để bán sim, kèm theo ảnh cổng đèn nghệ thuật chính của TP.Cần Thơ và một hình ảnh phần dưới của người phụ nữ mặc nội y gợi cảm. Tôi được chọn làm tác giả ý tưởng đèn đường nghệ thuật dịp Tết Nguyên đán cho TP.Cần Thơ năm nay là năm thứ 6 năm rồi. Tôi thấy cổng chào đèn nghệ thuật cũng như một tác phẩm nghệ thuật nên khen hay chê là chuyện rất bình thường. Và cổng đèn nghệ thuật năm nay chính là kết quả của sự khen và chê năm trước.

* Vậy năm nay cổng đèn và đèn đường nghệ thuật ở Cần Thơ có gì khác lạ?

- Chủ đề đèn đường ở Cần Thơ năm nay là “ Tây Đô tỏa sáng ”, hàm ý Cần Thơ trong năm mới sẽ có nhiều khởi sắc về mọi mặt và toả sáng hơn nữa, xứng tầm là trung tâm của ĐBSCL.

Cổng chính ngay giao lộ đường 30 Tháng 4 và Quang Trung trước đó có năm làm hình tượng Chợ cổ Cần Thơ, có năm là cầu Cần Thơ… Qua ý kiến phản hồi, chúng tôi nhận thấy nặng nề quá nên năm nay làm đơn giản, hiện đại hơn. Điểm nhấn là cây hoa đèn với bông hướng dương chính giữa, hai bên là cành đào đỏ thắm và cành mai vàng rực. Chính giữa nhuỵ hoa hướng dương có ngôi sao vàng và biểu tượng búa, liềm. Phía trên của hoa đèn là dòng chữ Cần Thơ mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018.

Ngoài ra, mỗi đoạn đường lại có những đèn trang trí khác nhay như những vòm hoa với những cánh hướng dương, tháp đèn bạc hướng lên, đổi màu sắc liên tục. Đoạn đường Đại lộ Hòa Bình là hình tượng của những bông hoa cúc, hình tượng cá chép đèn vượt vũ môn, cành mai, cành đào bằng đèn led, hình tượng trống đồng, chim lạc… Điểm nhấn phía trước UBND TP.Cần Thơ cũng là một tháp đèn cách điệu với thông điệp Cần Thơ - Thân thiện - Mến khách...

* Dù người đăng facebook Chương May Mắn không trực tiếp đề cập nhưng giả sử người ta vẫn ngầm so sánh cổng đèn Cần Thơ năm nay với hình dáng quần nội y phụ nữ, ông thấy thế nào?

- Trước hết, tôi muốn nói đèn đường nghệ thuật ở Cần Thơ là một công trình tốn nhiều công sức của nhiều người. Kịch bản, ý tưởng về đèn đường đề phải thông qua một hội đồng nghệ thuật của thành phố được góp ý sửa chữa nhiều lần rồi trình UBND TP.Cần Thơ. Tôi là tác giả ý tưởng, rồi được thiết kế bởi một kiến trúc sư và các anh em công nhân thi công chủ yếu tranh thủ làm đêm.

Khi tác phẩm nghệ thuật hoàn thành thì luôn có cách nhìn khác nhau, không có khuôn mẫu. Ai cũng có quyền liên tưởng. Hay nói nôm na là "9 người, 10 ý", ai cũng có cách tưởng tượng và so sánh riêng. Tôi luôn đón nhận ý kiến dư luận, những góp ý, chê khen sẽ giúp mỗi năm có những cái hay, cái mới phục vụ người dân. Nhưng cũng cần khẳng định rằng, chúng tôi đón nhận những đóng góp có tâm thế tốt, xây dựng xã hội, không phải nói bâng quơ hay thiếu sự nghiêm túc.

* Vậy ông thấy việc Thanh tra Sở TT-TT mời người đăng Facebook cổng đèn nghệ thuật thành phố cạnh hình ảnh mát mẻ thế nào?



- Lẽ ra Thanh tra Sở TT-TT không cần thiết phải mời chủ tài khoản Facebook đăng hình lên làm việc, thay vào đó là góp ý, giải thích nhẹ nhàng sẽ tốt hơn. Tuy nhiên nói đi thì cũng xét lại, không ai cấm ai so sánh, tưởng tượng nhưng khi biểu đạt với cộng đồng thì nên có trách nhiệm.

Anh đưa hình cổng đèn, một công trình nghệ thuật được xã hội hóa với bao công sức của người khác và là bộ mặt của thành phố, kèm theo hình quần lót rõ ràng là khơi gợi cho những người tiếp cận có những so sánh không hay. Dù là câu like bán sim điện thoại thì cái cách anh chia sẻ là thiếu văn hóa, chưa kể sau khi có thư mời của Sở TT-TT Cần Thơ, chủ tài khoản facebook đó còn phản ứng bằng một quan điểm nặng nề, ai đọc cũng đều thấy.

"Sẽ đến Sở TT-TT Cần Thơ nhưng xin được ghi âm, đăng Facebook..."

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Chung Hoàng Chương (ngụ P. An Lạc, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho rằng mình không so sánh, không sai nên đã không lên Sở TT-TT TP.Cần Thơ làm việc theo giấy hẹn.

Giải thích về dòng trạng thái của mình, ông Chương nói: “Tính tôi hơi hài, chỉ muốn đăng gì đó chỉ mang tính chất vui nhộn thôi. Còn ai so sánh, liên tưởng thế nào là quyền của họ. Tôi rất bức xúc khi nhận được giấy mời làm việc với của Thanh tra Sở TT-TT Cần Thơ. Công văn rất nặng nề khi nói lý do mời là “đăng thông tin sai lệch trên facebook”. Ngay sau đó, tôi đã chụp thư mời và phản hồi họ trên tài khoản facebook của tôi vì tôi nghĩ phía thanh tra đã vào facebook của tôi và xem được nội dung tôi đăng”.



“Ban đầu tôi định đi nhưng sau đó, tôi không ngờ thông tin mình đăng được quá nhiều người quan tâm nên tôi không đi nữa vì sợ lên có gì người ta lại hiểu lầm tôi bị Thanh tra Sở TT-TT đe dọa sẽ không hay. Nhưng nếu họ mời lần 2, tôi sẽ đi với điều kiện đi chung với một người thứ 3 và xin phép được ghi âm cuộc làm việc để tôi công khai lên facebook”, ông Chương cho biết thêm.

Ông Chương cũng khẳng định: “Nếu thay vì công văn mà chỉ là nhắc nhở nhẹ nhàng thì tôi đã gỡ ngay rồi chứ không phải là đến bây giờ”.

Sở TT-TT Cần Thơ đề nghị định hướng thông tin trên mạng xã hội Chiều 29.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đỗ Hoàng Trung, Giám đốc Sở TT-TT Cần Thơ, cho biết đã có công văn gửi UBND TP.Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, Sở VH-TT-DL và các báo, đài đóng trên địa bàn đề nghị định hướng thông tin trên mạng xã hội liên quan đến đường đèn nghệ thuật Cần Thơ 2018. Theo công văn, "khi vụ việc đang được xem xét giải quyết, một số báo mạng điện tử và trang mạng xã hội đã đăng tải nhiều bài viết, kèm những ý kiến bình luận trái chiều làm ảnh hưởng xấu đến công trình văn hóa Mừng Đảng - Mừng Xuân 2018 của thành phố". Sở TT-TT Cần Thơ "gửi kịch bản ý tưởng Đường đèn nghệ thuật đã được Hội đồng nghệ thuật thành phố và lãnh đạo thành phố xem xét phê duyệt và triển khai thực hiện, nhằm cung cấp cho các cơ quan báo chí làm cơ sở tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội”.

