Một công ty khác có liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ là Công ty TNHH Minh Hưng Phát (198 Trần Phú, P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) được đổi tên thành Công ty TNHH Phú Gia Compound vào ngày 29.8.2016. Theo tìm hiểu của PV, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 7.4.2017, cho thấy ông Phan Văn Anh Vũ đã rút toàn bộ 40 tỉ đồng khỏi doanh nghiệp này.

Thông tin trên được DongA Bank xác nhận ngày hôm qua (27.12). Cụ thể, ngân hàng này cho biết, CTCP xây dựng Bắc Nam 79 (Công ty 79) hiện đang sở hữu 50 triệu cổ phần, tương ứng 10% vốn điều lệ (giá trị theo mệnh giá là 500 tỉ đồng) của DongA Bank.

Trong đó, người đại diện phần góp vốn của Công ty 79 là ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” (42 tuổi, thường trú TP.Đà Nẵng), người vừa bị cơ quan an ninh điều tra truy nã vì tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước.

Ngoài ra, Vũ “nhôm” cũng đang sở hữu 2,73% vốn điều lệ, tương đương gần 137 tỉ đồng (theo mệnh giá) vốn góp tại DongA Bank. Tổng cộng số vốn mà Vũ "nhôm" và Công ty 79 sở hữu tại DongA Bank là 637 tỉ đồng. Tuy nhiên, dù là cổ đông lớn của ngân hàng, nhưng DongA Bank khẳng định Công ty 79 và cá nhân ông Vũ không tham gia hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban điều hành hay giữ bất kỳ vị trí nào tại DongA Bank từ trước đến nay.

Thoái vốn nhiều nơi

Cũng liên quan đến cổ phiếu, mới đây cổ đông tư nhân lớn nhất tại Tổng công ty thủy sản (Seaprodex - mã SEA) đã thoái vốn khỏi doanh nghiệp sở hữu dự án đất vàng ngay tại đường Đồng Khởi (Q.1, TP.HCM). Seaprodex là chủ đầu tư dự án đất vàng 2 - 4 - 6 Đồng Khởi với dự định xây tòa nhà cao 20 tầng, tổng đầu tư 1.500 tỉ đồng. Để huy động vốn, Seaprodex đưa 125 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM từ ngày 23.12.2016 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 11.400 đồng/cổ phiếu. Ban đầu, Seaprodex chỉ có 2 cổ đông lớn là Bộ NN-PTNT nắm giữ 63,38% vốn (79,2 triệu cổ phiếu) và nhóm cổ đông liên quan đến CTCP xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco).

Hai cổ đông lớn xuất hiện sau đó là Nova Bắc Nam 79 và Công ty TNHH bất động sản Anh Tú (sở hữu 13,4% vốn điều lệ).

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), cổ đông lớn thứ 2 tại Seaprodex (mã SEA) là CTCP đầu tư và phát triển Chấn Phong đăng ký bán hết hơn 25 triệu cổ phiếu SEA, tương ứng 20,1% vốn điều lệ trong khoảng thời gian từ 18.12 tới 17.1.2018. Chấn Phong vốn có tên cũ là CTCP Nova Bắc Nam 79. Với mức giá đóng cửa ngày 27.12 là 16.000 đồng/cổ phiếu, thương vụ sẽ mang về cho ông Vũ, thành viên HĐQT SEA và Công ty Chấn Phong khoản tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng.

“Sang tên đổi chủ” nhiều công ty

Lâu nay, Vũ “nhôm” được biết đến như một đại gia bất động sản với cương vị là Chủ tịch HĐQT CTCP Nova Bắc Nam 79 (số 8 Nguyễn Trung Trực, Q.1, TP.HCM), Giám đốc, người đại diện pháp lý của CTCP xây dựng Bắc Nam 79 (số 32 Lê Hồng Phong, TP.Đà Nẵng).

Mới đây, khi Bộ Công an công bố điều tra việc mua, chuyển nhượng 9 dự án và 31 nhà, đất công sản thì Vũ “nhôm” được cho là có liên quan đến hầu hết các dự án. Trước khi bỏ trốn, Vũ “nhôm” đã sớm thoái vốn khỏi hàng loạt công ty do mình làm chủ sở hữu. Dự án Khu đô thị Đa Phước (tên cũ) nay là dự án The Sunrise Bay Đà Nẵng có chủ đầu tư tiền thân là Công ty TNHH Daewon Cantavil thuộc Tập đoàn Daewon. Do gặp khó khăn về tài chính, ngày 3.10.2016 (trong đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 7), vốn từ dự án này đã được chuyển từ nhà đầu tư Daewon Cantavil sang cho CTCP Nova Bắc Nam 79 (nắm đến 99% vốn). 1% còn lại thuộc về Công ty CP xây dựng 79. Vào thời điểm đó, cả 2 công ty này đều do Vũ “nhôm” làm Chủ tịch HĐQT.

Theo Sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng, ngày 19.4.2017, CTCP xây dựng Bắc Nam 79 đã chuyển nhượng vốn tại dự án cho 2 cá nhân là ông Nguyễn Văn Hiển và bà Đoàn Thị Mai Dung (việc giao dịch diễn ra tại TP.HCM). Ngày 7.6.2017, khi thay đổi tên thành viên công ty, CTCP Nova Bắc Nam 79 đã đổi tên thành Công ty CP đầu tư và phát triển Chấn Phong. Tiếp đó ngày 28.6.2017, Công ty Chấn Phong chuyển vốn cho Công ty CP thương mại đầu tư phát triển Hoàng Huy (việc giao dịch diễn ra tại TP.HCM).

Ngày 18.9.2017, cá nhân ông Hiển và bà Dung đã chuyển vốn cho một cá nhân khác và Công ty Hoàng Huy. Như vậy, Vũ “nhôm” đã chính thức rút khỏi dự án “siêu” bất động sản The Sunrise Bay. Hiện Công ty TNHH The Sunrise Bay có vốn điều lệ 672 tỉ đồng.

