Từ thông tin điều tra do PV Thanh Niên cung cấp, sáng 4.1, Đội 4 (Đội Quản lý an toàn thực phẩm liên quận, huyện 12, Hóc Môn và Củ Chi) thuộc Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM đã “ đột kích ” cơ sở sản sản xuất lòng heo tại số 4B đường TMT 13 (KP.3, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM).