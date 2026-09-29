Vietbank bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc mới

Ông Chester Gorski giữ chức quyền Tổng giám đốc Vietbank kể từ ngày 29.9 sau một thời gian làm Phó tổng giám đốc. Việc bổ nhiệm nằm trong kế hoạch tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Vietbank, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngân hàng trong giai đoạn mới và từng bước hiện thực hóa các định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị.

Ông Gorski có hơn 30 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, công nghệ, vận hành, chuyển đổi doanh nghiệp và tư vấn quản trị tại Mỹ và Việt Nam. Điểm nổi bật trong kinh nghiệm của ông là sự kết hợp giữa năng lực quản trị chiến lược với kinh nghiệm trực tiếp điều hành công nghệ và hoạt động vận hành tại các tổ chức tài chính lớn.

Vietbank có quyền Tổng giám đốc mới ẢNH: T.P

Ông từng giữ các vai trò liên quan đến vận hành tài chính, tối ưu hóa vận hành, chiến lược và công nghệ tại Anthem, Wells Fargo, Aon Corporation và Sallie Mae; đồng thời có kinh nghiệm tư vấn quản trị tại McKinsey & Company, A.T. Kearney và Price Waterhouse. Nền tảng kinh nghiệm đa dạng này, đặc biệt là việc từng trực tiếp đảm nhiệm các vai trò CTO/CTOO và COO, được kỳ vọng sẽ bổ sung cho Ban điều hành Vietbank năng lực chuyên sâu trong việc kết nối chiến lược kinh doanh với công nghệ và vận hành.

Ông Gorski tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) với các chuyên ngành kinh tế học, marketing và chiến lược tại Đại học Chicago (Mỹ), đồng thời có bằng cử nhân khoa học chuyên ngành quản trị kinh doanh và phân tích hệ thống tại Đại học Taylor (Mỹ).

Trong giai đoạn tới, Vietbank xác định chuyển đổi và chuyển đổi số là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngân hàng sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và cải tiến quy trình, hướng tới đơn giản hóa hành trình khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ, tăng tốc độ phục vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng trên các kênh số cũng như tại điểm giao dịch. Song song với đó, Ngân hàng tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả vận hành, tăng cường khả năng phối hợp giữa kinh doanh, công nghệ, vận hành, xây dựng nền tảng quản trị phù hợp với quy mô phát triển và yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Việc bổ nhiệm ông Gorski, một nhà quản lý nước ngoài, giữ vị trí quyền Tổng giám đốc thể hiện định hướng tăng cường hội nhập, tiếp cận các chuẩn mực quản trị điều hành quốc tế và thu hút nhân sự chất lượng cao của Vietbank. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, vận hành và chuyển đổi, ông được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực triển khai chiến lược, đồng hành cùng ngân hàng thực hiện các mục tiêu phát triển theo định hướng của hội đồng quản trị.