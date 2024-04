Vietbank chia cổ tức 25%, niêm yết cổ phiếu lên HOSE

Vietbank chính thức thông qua quyết định chia cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 25% dưới hình thức chi trả bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 5.780 tỉ đồng lên 7.139 tỉ đồng. Trước đó, vào năm 2019, Vietbank cũng đã chi trả cổ tức với tỷ lệ 14% cũng dưới hình thức chi trả bằng cổ phiếu.

Tổng tài sản của Vietbank năm 2023 đạt 138.258 tỉ đồng, hoàn thành 111% kế hoạch. Trong đó, tổng dư nợ cấp tín dụng chiếm 58% trong tổng tài sản. Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 80.754 tỉ đồng, tăng 19,6% so với năm 2022, hoàn thành chỉ tiêu được giao và cao hơn mức tín dụng trung bình toàn hệ thống. Quy mô huy động vốn cuối năm 2023 đạt 101.547 tỉ đồng, tăng 25,2% so với năm 2022, hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ nợ xấu tại ngày 31.12.2023 của Vietbank theo Thông tư 11 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN )chỉ 1,79%, thấp hơn mức trung bình của toàn hệ thống ngân hàng ghi nhận tại thời điểm quý 4/2023. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Vietbank năm 2023 sau kiểm toán đạt 812 tỉ đồng, hoàn thành 84,6% kế hoạch, tăng trưởng 23,8% so với năm 2022.



Dự kiến năm 2024, Vietbank đặt mục tiêu phấn đấu lợi nhuận trước thuế 1.050 tỉ đồng, tăng 29% so với năm ngoái; tổng tài sản đạt 150.000 tỉ đồng, huy động đến từ khách hàng (bao gồm giấy tờ có giá) đạt 116.000 tỉ đồng, cho vay khách hàng đạt 95.000 tỉ đồng. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu mở rộng thị phần, tăng trưởng quy mô tổng tài sản cả về chất và lượng, kiểm soát nợ xấu dưới hoặc bằng 2,5% theo quy định.

HĐQT Vietbank cũng đã báo cáo kết quả triển khai hồ sơ tăng vốn và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Theo đó, ngân hàng đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước xác nhận kết quả chào bán. HĐQT tiếp tục trình Đại hội đồng cổ đông chuyển giao dịch cổ phiếu Vietbank từ hệ thống giao dịch Upcom sang niêm yết chính thức tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) khi thời điểm và điều kiện thị trường thuận lợi trên cơ sở đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.