Ngày 29.10, tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet Air), ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hãng mở và khai thác đường bay Cà Mau - Hà Nội hiệu quả, lâu dài, an toàn.

Cùng với việc nghiên cứu các chính sách hỗ trợ phù hợp, tỉnh sẽ tăng cường quảng bá, kết nối du lịch và mở rộng các tuyến bay đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Vietjet Air dự kiến bay Cà Mau - Hà Nội 3 chuyến mỗi tuần ẢNH: CTV

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó tổng giám đốc Vietjet Air, cho biết việc mở đường bay đã khó, duy trì hoạt động ổn định còn khó hơn. Vì vậy, hãng mong tỉnh hỗ trợ quảng bá đường bay trong và ngoài tỉnh, khuyến khích doanh nghiệp, đơn vị du lịch lữ hành sử dụng dịch vụ của hãng, đồng thời phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Vietjet Air hiện có hơn 130 tàu bay, định hướng kết nối các điểm đến trong nước và tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế từ nay đến cuối năm. Đây là cơ hội để Cà Mau tăng cường kết nối, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho biết sở có khả năng hỗ trợ quảng bá thông qua các đơn vị truyền thông đã ký kết hợp tác.

Cà Mau cũng đang xây dựng 2 khu du lịch quốc gia và có quan hệ hợp tác với hơn 100 công ty du lịch lữ hành trên cả nước. Những kết nối này tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh và hãng phối hợp khai thác hiệu quả đường bay.

"Tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Vietjet Air, bảo đảm an ninh, an toàn bay; đồng thời cân nhắc các điều kiện để có chính sách hỗ trợ phù hợp, giúp hãng duy trì đường bay trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao. Tỉnh mong muốn không chỉ duy trì tuyến Cà Mau - Hà Nội mà từng bước mở rộng kết nối với nhiều tỉnh, thành khác. Đường bay không chỉ phục vụ vận chuyển hành khách, hàng hoá mà còn thể hiện niềm tin và khát vọng phát triển của Cà Mau", ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, khẳng định.