Vietnam Valves 2026: Công bố đồng thuận mới về can thiệp van 2 lá

Tiếp nối Đồng thuận điều trị hẹp van động mạch chủ qua đường ống thông được công bố tại Vietnam Valves 2025, chương trình năm nay, các chuyên gia công bố Đồng thuận về điều trị can thiệp sửa van 2 lá qua đường ống thông. Tài liệu tập trung vào đánh giá người bệnh, chỉ định và thời điểm can thiệp, tổ chức Heart Team, yêu cầu đối với trung tâm thực hiện và theo dõi sau thủ thuật.

Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Định phát biểu khai mạc Hội nghị khoa học Vietnam Valves 2026 Ảnh: BVCC

Xây dựng dữ liệu thực tiễn góp phần điều trị tối ưu

Phát biểu khai mạc, Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nhấn mạnh những tiến bộ về công nghệ đang thay đổi tư duy điều trị bệnh van tim, trong đó mô hình đa chuyên khoa và Heart Team giữ vai trò quan trọng trong lựa chọn chiến lược phù hợp cho từng người bệnh.

Việc xây dựng dữ liệu thực tiễn về bệnh van tim của người Việt cũng sẽ góp phần tối ưu quyết định điều trị, chuẩn hóa quy trình và đóng góp dữ liệu khoa học từ Việt Nam.

Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, đánh giá Đồng thuận lần này là kết quả tập hợp kiến thức, kinh nghiệm thực hành và sự đồng thuận của các chuyên gia Việt Nam, hướng đến ứng dụng và tiếp tục hoàn thiện trên nền tảng khoa học, trách nhiệm nghề nghiệp và lợi ích của người bệnh.

Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Văn Minh chia sẻ về ý nghĩa của Đồng thuận chuyên gia trong thực hành điều trị bệnh van tim Ảnh: BVCC

Các tiến bộ mới mở thêm lựa chọn cho người bệnh

Bên cạnh các phiên khoa học, 8 ca can thiệp van tim qua đường ống thông được truyền hình trực tiếp từ các trung tâm tim mạch trên cả nước, giúp chuyên gia cùng phân tích từ lựa chọn người bệnh, lập kế hoạch đến thực hiện và xử trí tình huống. Thực tế điều trị cho thấy các tiến bộ trong can thiệp van tim đang mở thêm lựa chọn cho người bệnh.

Điển hình là một phụ nữ 81 tuổi ở Tây Ninh mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nặng, cấp cứu vì khó thở và được chẩn đoán suy tim mất bù cấp trên nền hẹp hở van động mạch chủ nặng, nghi do thoái hóa.

Sau khi được điều trị ổn định và hội chẩn, người bệnh được thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVI). Sau can thiệp, tình trạng khó thở cải thiện, người bệnh không còn đau ngực và được dự kiến xuất viện sau 4 ngày theo dõi.

Ngoài cập nhật kỹ thuật, Vietnam Valves 2026 còn nhấn mạnh quản lý bệnh van tim trọn đời, trong đó các quyết định từ lựa chọn van, phương pháp can thiệp ban đầu đến khả năng can thiệp lại đều cần được tính toán dựa trên hướng điều trị lâu dài và đặc điểm của từng người bệnh.