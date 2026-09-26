Vietnam Valves 2026: Thêm cơ hội điều trị cho người bệnh van tim

Trong hai ngày 25 và 26.9.2026, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị khoa học Vietnam Valves 2026, dưới sự bảo trợ của Hội Tim mạch học Việt Nam và Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam.

GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phát biểu khai mạc hội nghị khoa học Vietnam Valves 2026 NGUỒN: BV ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

Bước sang năm thứ hai, hội nghị thu hút 650 lượt đăng ký tham dự, với 37 phiên khoa học và 117 bài trình bày tại ba khu vực chuyên môn.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại hội nghị năm nay là công bố 'Đồng thuận chuyên gia về điều trị can thiệp sửa van hai lá qua đường ống thông'. Nội dung đồng thuận tập trung vào đánh giá người bệnh, chỉ định và thời điểm can thiệp, tổ chức Heart Team, yêu cầu đối với trung tâm thực hiện và theo dõi sau thủ thuật. Đây là nội dung tiếp nối 'Đồng thuận điều trị hẹp van động mạch chủ qua đường ống thông' được công bố tại Vietnam Valves 2025, đồng thời bổ sung thêm cơ sở chuyên môn cho việc lựa chọn phương pháp điều trị bệnh van tim tại Việt Nam.

NGUỒN: BV ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

Cùng với cập nhật kỹ thuật, các chuyên gia cũng đặt trọng tâm vào việc xây dựng dữ liệu thực tiễn về bệnh van tim ở người Việt, từ đó có thêm cơ sở để điều chỉnh phương pháp điều trị phù hợp với đặc điểm người bệnh trong nước.

Với bệnh van tim, từ lựa chọn loại van, phương pháp can thiệp lần đầu đến khả năng can thiệp lại đều cần được cân nhắc trong quá trình điều trị của từng người bệnh. Đây cũng là nội dung được nhấn mạnh qua khái niệm quản lý bệnh van tim trọn đời tại Vietnam Valves 2026.

Từ những tiến bộ về kỹ thuật, đồng thuận chuyên môn đến phối hợp đa chuyên khoa và quản lý bệnh van tim trọn đời, Vietnam Valves 2026 góp phần đưa thêm những lựa chọn điều trị vào thực tiễn, hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc và mở thêm cơ hội điều trị cho người bệnh van tim tại Việt Nam.