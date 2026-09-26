    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Vietnam Valves 2026: Thêm cơ hội điều trị cho người bệnh van tim
    VideoSức khỏe

    Vietnam Valves 2026: Thêm cơ hội điều trị cho người bệnh van tim

    Triệu Hà
    Triệu Hà
    Trong ngày 25 - 26.9.2026, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Khoa học Vietnam Valves 2026, đánh dấu bước tiến mới trong điều trị bệnh van tim. Cùng với cập nhật kỹ thuật, đào tạo thực hành và phối hợp đa chuyên khoa, hội nghị hướng đến chuẩn hóa điều trị và mở rộng cơ hội tiếp cận các phương pháp can thiệp hiện đại cho người bệnh.

    Trong hai ngày 25 và 26.9.2026, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị khoa học Vietnam Valves 2026, dưới sự bảo trợ của Hội Tim mạch học Việt Nam và Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam.

    Vietnam Valves 2026: Thêm cơ hội điều trị cho người bệnh van tim - Ảnh 1.

    GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phát biểu khai mạc hội nghị khoa học Vietnam Valves 2026

    NGUỒN: BV ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

    Bước sang năm thứ hai, hội nghị thu hút 650 lượt đăng ký tham dự, với 37 phiên khoa học và 117 bài trình bày tại ba khu vực chuyên môn. 

    Một trong những nội dung đáng chú ý tại hội nghị năm nay là công bố 'Đồng thuận chuyên gia về điều trị can thiệp sửa van hai lá qua đường ống thông'. Nội dung đồng thuận tập trung vào đánh giá người bệnh, chỉ định và thời điểm can thiệp, tổ chức Heart Team, yêu cầu đối với trung tâm thực hiện và theo dõi sau thủ thuật. Đây là nội dung tiếp nối 'Đồng thuận điều trị hẹp van động mạch chủ qua đường ống thông' được công bố tại Vietnam Valves 2025, đồng thời bổ sung thêm cơ sở chuyên môn cho việc lựa chọn phương pháp điều trị bệnh van tim tại Việt Nam.

    Vietnam Valves 2026: Thêm cơ hội điều trị cho người bệnh van tim - Ảnh 2.

    NGUỒN: BV ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

    Cùng với cập nhật kỹ thuật, các chuyên gia cũng đặt trọng tâm vào việc xây dựng dữ liệu thực tiễn về bệnh van tim ở người Việt, từ đó có thêm cơ sở để điều chỉnh phương pháp điều trị phù hợp với đặc điểm người bệnh trong nước.

    Với bệnh van tim, từ lựa chọn loại van, phương pháp can thiệp lần đầu đến khả năng can thiệp lại đều cần được cân nhắc trong quá trình điều trị của từng người bệnh. Đây cũng là nội dung được nhấn mạnh qua khái niệm quản lý bệnh van tim trọn đời tại Vietnam Valves 2026.

    Từ những tiến bộ về kỹ thuật, đồng thuận chuyên môn đến phối hợp đa chuyên khoa và quản lý bệnh van tim trọn đời, Vietnam Valves 2026 góp phần đưa thêm những lựa chọn điều trị vào thực tiễn, hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc và mở thêm cơ hội điều trị cho người bệnh van tim tại Việt Nam.

    Tin liên quan

    Bác sĩ ơi: Hen nặng - Khi khó thở không còn là chuyện phải ‘ráng chịu’

    Bác sĩ ơi: Hen nặng - Khi khó thở không còn là chuyện phải ‘ráng chịu’

    Sống chung với hen nhiều năm, không ít người dần quen với những cơn khó thở, khò khè, mất ngủ hay phải hạn chế vận động và cho rằng đó là điều khó tránh khỏi khi mắc bệnh. Tuy nhiên, những biểu hiện đó có thể là dấu hiệu bệnh hen chưa được kiểm soát tốt.

    Điều trị táo bón ở người lớn tuổi cần lưu ý điều gì?

    Khám phá thêm chủ đề

    Tim bệnh van tim Tim mạch Vietnam Valves bệnh viện đại học y dược TP.HCM

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận