Vietravel Khánh Hòa ra mắt nhận diện thương hiệu mới, khẳng định vai trò tiên phong

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Hải Quân, Giám đốc Vietravel Khánh Hòa, cho biết việc ra mắt nhận diện thương hiệu mới cùng tuyên ngôn "Your Journey - Your Value" không chỉ là sự thay đổi về hình ảnh, mà còn thể hiện cam kết xuyên suốt của Vietravel trong việc lấy khách hàng làm trung tâm, gia tăng giá trị trong từng hành trình, từng trải nghiệm. Đây cũng là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển 10 năm tiếp theo của Vietravel, với chiến lược dựa trên ba trụ cột: Doanh nghiệp Xanh - Doanh nghiệp Số - Doanh nghiệp Kết nối sâu.

Đại biểu dự lễ ra mắt hệ thống nhận diện thương hiệu mới của Vietravel ẢNH: N.P

Theo ông Đoàn Hải Quân, trong suốt quá trình phát triển, Vietravel Khánh Hòa luôn xác định gắn bó chặt chẽ với sự phát triển của du lịch địa phương. Vietravel Khánh Hòa được xem là đơn vị tiên phong tại địa phương trong việc khai thác các thị trường quốc tế, mở các cung đường và chuyến bay thẳng từ Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan đến Khánh Hòa. Trong thời gian tới, đặc biệt trong mùa Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, Vietravel tiếp tục khai thác các chuyến bay thẳng đến Nhật Bản và Đài Loan, hứa hẹn mang đến cho du khách những hành trình thuận tiện, đa dạng và chất lượng hơn.

Vietravel Khánh Hòa được xem là đơn vị tiên phong tại địa phương trong việc khai thác các thị trường quốc tế ẢNH: N.P

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vietravel Khánh Hòa còn tích cực tham gia các chương trình xúc tiến du lịch, lễ hội, sự kiện văn hóa, hoạt động an sinh, cộng đồng và triển khai các chương trình du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm, từng bước khẳng định vai trò là doanh nghiệp lữ hành đồng hành lâu dài cùng địa phương, phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và cộng đồng.