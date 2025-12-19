Tour hành hương dịp năm mới có gì đặc biệt?

Nhu cầu hành hương của du khách Việt không dừng lại ở các chuyến "đi lễ, tham quan" ngắn ngày mà hướng nhiều hơn đến trải nghiệm chiều sâu tâm linh và giá trị tinh thần. Nhận định này được ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Golden Smile chia sẻ tại hội thảo giới thiệu chương trình Pháp hội xá lợi Phật, do công ty này tổ chức sáng 19.12 tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương giới thiệu lộ trình ngày đầu của tour Pháp hội xá lợi Phật, hành trình TP.HCM - Varanasi (Vườn Lộc Uyển)

Theo ông Phương, tour Pháp hội không thể được xây dựng như một sản phẩm du lịch thông thường. Không chỉ là một chuyến đi mà là hành trình chiêm bái, tu tập và chiêm nghiệm, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, nghi lễ và con người.

Điểm khác biệt của tour Pháp hội xá lợi Phật lần này là sự kết nối đồng bộ giữa chiêm bái xá lợi, hành hương thánh tích và các thời khóa tu tập, có sự đồng hành của Chư Tôn Đức Tăng Ni. Các hành trình được thiết kế dựa trên tham vấn chuyên môn Phật giáo nhằm đảm bảo tính trang nghiêm, đúng pháp và phù hợp với thể trạng người tham dự, đặc biệt là Phật tử lớn tuổi.

Bên cạnh yếu tố tâm linh, hoạt động thiện nguyện cũng được xem là phần không thể tách rời của tour Pháp hội. Các chương trình từ thiện được triển khai tại địa phương nơi diễn ra hành trình, tập trung hỗ trợ trường học và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Theo đại diện ban tổ chức, hành hương không chỉ dừng ở chiêm bái mà còn là sự thực hành tinh thần từ bi và sẻ chia.

Ban tổ chức cho biết toàn bộ phương án di chuyển, thủ tục visa và chính sách dịch vụ đã được chuẩn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu hành hương ngày càng tăng của du khách Việt, nhất là trong các dịp cao điểm đầu năm mới. Các chương trình Pháp hội (gồm 3 hành trình với thời lượng khác nhau) đều sử dụng phương án bay trung chuyển, kết hợp các chuyến bay quốc tế và nội địa tại Ấn Độ để tối ưu thời gian di chuyển.

Hội thảo cung cấp thông tin tổng quan về Pháp hội xá lợi Phật, dự kiến tổ chức tại Ấn Độ vào tháng 3.2026, đồng thời trao đổi về xu hướng du lịch hành hương Phật tích của du khách Việt trong giai đoạn hiện nay.