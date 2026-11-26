Dịch vụ internet vệ tinh Starlink do Viettel Telecom cung cấp giúp khách hàng chủ động kết nối tại những nơi hạ tầng viễn thông mặt đất khó tiếp cận, trong quá trình di chuyển hoặc khi cần đường truyền dự phòng. Khách hàng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ với thiết bị chính hãng có giá ưu đãi trong thời gian đầu từ 9,3 triệu đồng, gói cước từ 1,59 triệu đồng/tháng, cùng chính sách bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại Việt Nam.

Như vậy, bên cạnh cáp quang và mạng di động 4G, 5G, khách hàng có thêm một phương thức kết nối từ không gian, giúp vượt qua những giới hạn về địa lý, thời gian triển khai và sự phụ thuộc vào hạ tầng viễn thông mặt đất.

Viettel chính thức cung cấp internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam ẢNH: VIETTEL TELECOM

Sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo thấp, Starlink cho phép khách hàng thiết lập kết nối internet trong thời gian ngắn mà không cần kéo cáp hay xây dựng trạm phát sóng tại địa điểm sử dụng. Trong điều kiện phù hợp, tốc độ tải xuống có thể đạt trên 400 Mbps, độ trễ từ 20 - 50 ms, đáp ứng nhiều nhu cầu như gọi video, họp trực tuyến, truyền dữ liệu từ hiện trường, giám sát camera và quản lý hoạt động sản xuất từ xa.

Dịch vụ internet vệ tinh Starlink mang lại kết nối tại những nơi hạ tầng viễn thông khó tiếp cận. Tại các khu vực miền núi, hải đảo hay những địa bàn biệt lập, internet vệ tinh mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời giúp duy trì kết nối trong suốt hành trình. Với thiết bị và gói cước phù hợp, những người làm việc trên các tàu đánh bắt xa bờ, tàu vận tải, tàu du lịch hay giàn khoan ngoài khơi có thể gọi video về cho gia đình, cập nhật thông tin thời tiết và giữ liên lạc với đất liền.

Khi thiên tai, bão lũ hoặc sạt lở gây ảnh hưởng đến mạng lưới viễn thông, chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ cũng có thêm phương án duy trì liên lạc, truyền hình ảnh hiện trường và phối hợp ứng cứu...