Công nghệ

Viettel tăng trưởng 23,9% ở thị trường nước ngoài, dẫn đầu tại 7 quốc gia

Thu Hằng
Thu Hằng
13/01/2026 16:49 GMT+7

Trong bối cảnh bối cảnh ngành viễn thông toàn cầu tăng trưởng chậm, Viettel tiếp tục đi ngược xu hướng khi ghi nhận mức tăng trưởng 23,9% tại các thị trường nước ngoài trong năm 2025, cao gấp 7 lần mức trung bình của ngành, đồng thời giữ vị trí số 1 tại 7/10 quốc gia tập đoàn này đầu tư.

Giữa lúc ngành viễn thông thế giới chịu sức ép từ lạm phát, chi phí đầu tư cao và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, Viettel vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng tại thị trường quốc tế. 

Viettel tăng trưởng 23,9% ở thị trường nước ngoài, dẫn đầu tại 7 quốc gia- Ảnh 1.

Viettel ghi nhận doanh thu kỷ lục từ đầu tư nước ngoài trong năm 2025

ẢNH: TRẦN THỌ

Theo Tập đoàn Viettel, năm 2025 doanh thu khối thị trường nước ngoài đạt 3,34 tỉ USD, đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp doanh nghiệp này đạt mức tăng trưởng 2 con số ở nước ngoài - một thành tích hiếm gặp trong ngành viễn thông toàn cầu.

Quy mô hoạt động quốc tế của Viettel tiếp tục mở rộng khi tổng số thuê bao di động đạt 56 triệu, chính thức vượt quy mô thuê bao trong nước. Trong 10 quốc gia Viettel đầu tư, có tới 7 thị trường doanh nghiệp này giữ vị trí dẫn đầu, gồm Unitel (Lào), Metfone (Campuchia), Mytel (Myanmar), Telemor (Đông Timor), Lumitel (Burundi), Natcom (Haiti) và Movitel (Mozambique).

Hiệu quả tài chính từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài cũng ngày càng rõ nét. Năm 2025, dòng tiền chuyển về Việt Nam từ các thị trường quốc tế đạt 385,5 triệu USD, hoàn thành 120% kế hoạch. Tính đến hết năm 2025, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư ra nước ngoài của Viettel đạt 91%, về đích sớm hơn so với mục tiêu đề ra.

Thay vì tập trung vào các thị trường đã phát triển với mức độ cạnh tranh cao, Viettel ưu tiên đầu tư vào các nền kinh tế đang phát triển - nơi viễn thông và công nghệ số còn nhiều dư địa đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống xã hội. Cách tiếp cận này vừa mở ra cơ hội kinh doanh, vừa khẳng định vai trò của công nghệ đối với người dân bản địa.

Ngay tại Peru - một trong những thị trường được đánh giá khó khăn bậc nhất, Viettel cũng tạo dấu ấn khi Bitel vươn lên vị trí số 2, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch, dù phải cạnh tranh với các tập đoàn viễn thông hàng đầu thế giới.

Ở tầm nhìn dài hạn, triết lý Go Global của Viettel cũng được định hình rõ hơn. Phát biểu tại hội nghị tổng kết năm 2025, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng nhấn mạnh: năm 2026 được nhìn nhận như một năm khai mở kỷ nguyên vươn mình của đất nước, chuyển từ hoạch định tư duy, thể chế, định hướng sang tổ chức thực hiện. 

"Với Viettel, chiến lược đến 2030 trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu đã rõ, chúng tôi chọn phương châm năm 2026 tập trung vào hành động, cụ thể là chủ động hơn, thần tốc hơn, táo bạo hơn, hiệu quả hơn. Hiệu quả phải thấy được ở khách hàng, ở xã hội, ở đất nước, đó là những động lực để Viettel tiếp tục phát triển một cách bền vững", ông Thắng nói.

Thử nghiệm 5G Advanced đầu tiên tại Việt Nam vừa được Viettel công bố với tốc độ tải xuống hơn 7,3 Gbps - cao gấp 6 lần 5G SA hiện nay. Công nghệ này dự kiến được triển khai thương mại từ năm 2026, đóng vai trò bước đệm quan trọng trong lộ trình phát triển mạng di động 6G.

Bình luận (0)

