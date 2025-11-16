ViewSonic tổ chức talkshow về vai trò màn hình trong thi đấu eSports

Hoạt động giao lưu này được xây dựng như một buổi trao đổi kinh nghiệm giữa tuyển thủ, vận động viên và người làm nội dung, với trọng tâm là mối liên hệ giữa kỹ năng cá nhân và các yếu tố kỹ thuật như tần số quét hay độ trễ trong thi đấu eSports.

Sự kiện quy tụ nhiều thương hiệu hàng đầu trong giới công nghệ như Logitech, Sandisk và CoolerMaster, cùng ba khách mời tiêu biểu Ảnh: T.L



Ba khách mời chính đại diện cho các góc nhìn khác nhau trong hệ sinh thái game như hành trình từ phòng máy, giải phong trào đến đấu trường quốc tế, đồng thời chỉ ra những thay đổi trong thói quen luyện tập khi yêu cầu về thiết bị ngày càng tăng.

Ở nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp, các khách mời nói về tần suất luyện tập cao, sự cạnh tranh liên tục và nhu cầu duy trì trạng thái thi đấu ổn định. Theo họ, màn hình không phải là yếu tố quyết định duy nhất nhưng vẫn ảnh hưởng đến khả năng phản xạ và theo dõi chuyển động nhanh trong các pha xử lý quan trọng.

Trong khuôn khổ chương trình, một số mẫu màn hình gaming của ViewSonic được trưng bày để người tham dự sử dụng thử với các tựa game bắn súng và đối kháng. Các mẫu XG275D1-4K, XG2737 và VX2428AJ-BL/PK được bố trí trong nhiều cấu hình máy khác nhau, cho phép so sánh sự khác biệt về tần số quét và độ mượt khi chơi game.

Một số mẫu màn hình được ViewSonic trình diễn tại sự kiện

Ảnh: T.L



Theo ghi nhận tại sự kiện, phần lớn thời lượng được dành cho phần hỏi - đáp xoay quanh thói quen luyện tập, áp lực thi đấu và cách người chơi cân bằng giữa việc đầu tư thiết bị với khả năng tài chính cá nhân.

Không ít câu hỏi xoay quanh việc đâu là ngưỡng “đủ dùng” cho màn hình khi tham gia thi đấu phong trào, cũng như cách tối ưu thiết lập trong điều kiện cấu hình không quá cao, cho thấy mối quan tâm thực tế của cộng đồng game thủ với thiết bị hiển thị.