VIFC-HCM, Touchstone Partners và Quỹ Temasek Foundation ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Tại Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam - Singapore, VIFC-HCMC, Touchstone Partners và Quỹ Temasek Foundation đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược ba bên nhằm huy động nguồn lực quốc tế về tài chính, tri thức và kết nối nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ, qua đó đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững của Việt Nam. Net Zero Challenge 2026 được xác định là sáng kiến hợp tác trọng điểm đầu tiên của các bên. Thỏa thuận được ký kết tại Singapore dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Tan See Leng, Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng phụ trách Năng lượng, Khoa học và Công nghệ Singapore, cùng các nhà lãnh đạo cấp cao khác của hai nước.

Thỏa thuận được ký kết tại Singapore Ảnh: Temasek Foundation

Thỏa thuận hợp tác chiến lược ba bên đã thiết lập những lĩnh vực quan trọng, ưu tiên để ba tổ chức cùng phối hợp, bao gồm đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế xanh - hỗ trợ các sáng kiến, chương trình và dự án góp phần vào quá trình chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam. Huy động vốn và quan hệ đối tác chiến lược - kết nối với các nhà đầu tư, tổ chức tài chính, doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện và đối tác phát triển nhằm huy động nguồn lực tài chính và chiến lược cho các sáng kiến đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Phát triển hệ sinh thái và thị trường - kiến tạo các nền tảng kết nối nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình triển khai giải pháp xanh và khí hậu tại Việt Nam, từ nâng cao năng lực huy động vốn, tham gia các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), thâm nhập thị trường và thương mại hóa sản phẩm, đến vươn ra thị trường quốc tế. Đồng thời, hợp tác quốc tế - tăng cường hợp tác khu vực và toàn cầu nhằm thúc đẩy trao đổi tri thức, chuyển giao công nghệ, phát triển hệ sinh thái và tiếp cận thị trường quốc tế.

Dự án đầu tiên trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác này là cuộc thi Net Zero Challenge lần thứ 4 (gọi tắt là N0C 2026), bắt đầu nhận hồ sơ từ tháng 7.2026. Được biết, đây là chương trình do Touchstone Partners và Quỹ Temasek Foundation tổ chức, phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM (HIDS) từ năm 2023. Qua ba kỳ tổ chức liên tiếp vào các năm 2023, 2024 và 2025, chương trình đã thu hút 1.500 giải pháp đổi mới sáng tạo tham gia, huy động hàng triệu đô la Singapore nguồn vốn xúc tác và hỗ trợ hàng chục đơn vị đổi mới sáng tạo trong hành trình phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ khí hậu và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam - Singapore

TS Trương Minh Huy Vũ, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM cho biết: "Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với tham vọng vừa duy trì tăng trưởng kinh tế chất lượng cao, vừa thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh theo cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, chúng tôi tin rằng việc huy động nguồn vốn quốc tế, tiếp cận công nghệ tiên tiến và kết nối chuyên môn toàn cầu sẽ đóng vai trò then chốt. Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM được xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng pháp lý và hạ tầng thị trường vốn có tính cạnh tranh quốc tế, qua đó thu hút các định chế tài chính toàn cầu và dẫn dắt dòng vốn quốc tế phục vụ cho tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các đối tác và nhà đầu tư quốc tế để thu hút sự quan tâm đúng đắn dành cho nền kinh tế xanh của Việt Nam, dựa trên những thế mạnh của đất nước trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyển dịch năng lượng và đội ngũ nhân lực tài năng trong đổi mới sáng tạo và công nghệ”.

Ông Tan See Leng, Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng phụ trách Năng lượng, Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp phát biểu tại Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam - Singapore.

“Sự hợp tác này tiếp nối hành trình Touchstone Partners đồng hành cùng Temasek Foundation và các cơ quan của Chính phủ Việt Nam trong việc huy động nguồn vốn xúc tác phục vụ quá trình chuyển đổi xanh của đất nước. Touchstone Partners mang đến kinh nghiệm đầu tư và đồng hành cùng các doanh nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, cùng mạng lưới kết nối sâu rộng với các nhà sáng lập, doanh nghiệp và các bên liên quan trong cả khu vực công và tư để thúc đẩy việc thương mại hóa và mở rộng các giải pháp có tác động. Đây cũng là minh chứng cho luận điểm đầu tư của Touchstone Partners rằng, các giải pháp khí hậu ‘made in Vietnam’ có thể tạo ra lợi nhuận thương mại bền vững song hành với tác động giảm phát thải có ý nghĩa. Chúng tôi mong muốn tiếp tục chào đón thêm nhiều đối tác cùng tham gia vào hành trình này, đặc biệt thông qua Net Zero Challenge như một nền tảng huy động đổi mới sáng tạo và nguồn lực cho nền kinh tế xanh của Việt Nam”, ông Trần Nhật Khanh, Giám đốc Điều hành Touchstone Partners cho hay.

Bà Jennie Chua, Chủ tịch Temasek Foundation cho rằng: "Quỹ Temasek Foundation tự hào được đồng hành cùng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM và Touchstone Partners, góp phần thúc đẩy một làn sóng đang lớn mạnh trên toàn châu Á hướng tới một tương lai bền vững và kiên cường hơn. Cam kết chung này không chỉ đơn thuần là một mối quan hệ hợp tác mà còn là chất xúc tác cho hành động và phản ánh sứ mệnh chung của chúng tôi: đẩy nhanh những giải pháp đổi mới sáng tạo và có khả năng nhân rộng - để lan tỏa tinh thần hành động, và tạo ra tác động lâu dài cho các thế hệ mai sau".



