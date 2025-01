Vin Diesel muốn làm hòa với 'The Rock' Dwayne Johnson

Vin Diesel và Dwayne Johnson là bạn diễn của nhau trong loạt phim bom tấn Fast and Furious. Tuy nhiên, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn cách đây gần một thập kỷ. Tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2025, hai ngôi sao có dịp tái hợp khi Vin Diesel vinh danh cựu đô vật này trên sân khấu.

Khi bước lên bục trao giải thưởng Thành tựu điện ảnh và phòng vé, Vin Diesel nhìn về phía người bạn cũ của mình và nói với vẻ thân mật: "Này, Dwayne". "The Rock" Dwayne Johnson có vẻ thích thú khi được nhắc đến, nam diễn viên mỉm cười đáp lại và gật đầu nhẹ.

Vin Diesel và Dwayne Johnson (ảnh) đã có màn tương tác công khai đầu tiên sau nhiều năm bất hòa

ẢNH: REUTERS

Hiềm khích của bộ đôi này bắt đầu vào năm 2016 khi họ đang quay The Fate Of The Furious, phần thứ 8 trong loạt phim Fast & Furious. Vào thời điểm đó, Dwayne Johnson đã lên Instagram và gọi một số bạn diễn nam của mình là "đồ gà" và "đồ khốn nạn". Mặc dù "The Rock" không đề cập đến tên cụ thể, nhưng sau đó anh xác nhận rằng mình có vấn đề với Vin Diesel trong quá trình quay phim.

Về phần Vin Diesel, anh dường như cố gắng duy trì mối quan hệ lịch sự với Dwayne Johnson, khen ngợi diễn xuất của tài tử "đô con" trong loạt phim và thậm chí còn công khai kêu gọi ngôi sao Moana quay trở lại trong Fast X.

"Như anh biết đấy, các con tôi gọi anh là chú Dwayne. Không có ngày lễ nào trôi qua mà chúng không gửi những lời chúc tốt đẹp cho anh", Vin Diesel viết trên Instagram vào tháng 11.2021, đồng thời nói thêm anh đã hứa với bạn diễn quá cố Paul Walker rằng loạt phim sẽ có phần thứ 10: "Tôi nói điều này vì tình yêu thương nhưng anh phải xuất hiện, đừng để loạt phim này nằm im, anh có một vai trò rất quan trọng cần phải đảm nhiệm".

Nhưng Dwayne Johnson coi thông điệp của Vin Diesel là "ví dụ về sự thao túng" khi chia sẻ với tờ CNN vào tháng 12.2021: "Tôi không thích việc anh ta đưa con cái mình vào câu chuyện này, cũng như cái chết của Paul Walker. Hãy loại họ ra khỏi chuyện này".

Tuy nhiên, cả hai có thể đã gác lại sự bất đồng vào năm 2023 khi Dwayne Johnson tuyên bố anh sẽ trở lại trong Fast X: Phần 2 vào năm 2026.