VinCSS bổ nhiệm Giám đốc huy động vốn, bắt đầu gọi vốn cho Series B

Được thành lập từ cuối năm 2018, VinCSS đã nhanh chóng trở thành một startup có nhiều thành tựu trong các lĩnh vực quan trọng như An ninh bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin, Quản lý định danh và truy cập, An ninh bảo mật IoT trong chuỗi cung ứng và logistics, cùng với Giải pháp đảm bảo an ninh bảo mật cho ô tô thông minh.

Trong số đó, nhóm giải pháp Quản lý định danh và truy cập của VinCSS đã đạt được thành công đáng kể khi công ty được Frost & Sullivan, tổ chức nghiên cứu thị trường uy tín toàn cầu, công nhận là doanh nghiệp hàng đầu về xác thực không mật khẩu tại khu vực Đông Nam Á.

Cuối năm 2022, VinCSS đã được Frost & Sullivan vinh danh với giải thưởng Enabling Technology Leadership Award - The SEA Passwordless Authentication Industry thuộc hạng mục Best Practice Recognition, một giải thưởng danh giá trong lĩnh vực công nghệ đột phá trên toàn cầu. Thông tin liên hệ: v.office@vincss.net.