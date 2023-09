VinCSS hợp tác VicOne đẩy mạnh dịch vụ bảo mật xe thông minh

VicOne, có trụ sở chính tại Đài Loan, là công ty con của nhà cung cấp an ninh mạng toàn cầu Trend Micro. VicOne là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc nghiên cứu, phát triển và cung cấp các giải pháp an ninh bảo mật cho xe thông minh. Trong bối cảnh rủi ro mất an toàn thông tin ngày càng gia tăng, các sản phẩm của VicOne, như xZETA, hướng tới việc giải quyết điểm yếu đến từ các lỗ hổng bảo mật trong chuỗi cung ứng phần mềm, tập trung vào việc bảo vệ bộ điều khiển điện tử (ECU) của xe thông minh.

VinCSS - startup thành lập năm 2018 thuộc Tập đoàn Vingroup, là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực an ninh mạng và xác thực mạnh không mật khẩu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bắt đầu "lấn sân" sang lĩnh vực an ninh bảo mật cho xe thông minh từ năm 2019, VinCSS có chuyên môn sâu và dày dạn kinh nghiệm thực tế trong cung cấp dịch vụ an ninh bảo mật cho nhiều dòng xe trên thị trường.

Tiêu biểu, VinCSS đã phối hợp cung cấp dịch vụ giúp một công ty xe điện lấy được chứng nhận an ninh bảo mật đạt tiêu chuẩn của châu Âu vào năm 2022. Đội ngũ nhân lực của mảng dịch vụ an ninh bảo mật cho xe thông minh của VinCSS bao gồm các chuyên gia được chứng nhận năng lực toàn cầu đến từ Mỹ, Ấn Độ, châu Âu và Việt Nam. Với thế mạnh đó, VinCSS tự tin cung cấp các giải pháp toàn diện về an ninh bảo mật cho xe thông minh, tuân thủ các quy định ISO 21434, UN R155/156 và nhiều yêu cầu khắt khe khác của thị trường.

Sự hợp tác giữa VinCSS và VicOne nhằm phát triển năng lực để phục vụ thị trường với các sản phẩm có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Hai bên đều sẵn sàng huy động tối đa nguồn lực trong tổ chức cho lần hợp tác này. Mục tiêu chính của thỏa thuận hợp tác giữa hai bên là đánh giá những thách thức của lĩnh vực an ninh bảo mật cho xe thông minh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là đánh giá, xử lý rủi ro từ các lỗ hổng bảo mật liên quan đến ECU khi chúng ngày càng được tích hợp với nhiều phần mềm mã nguồn mở.

Trọng tâm của hợp tác lần này xoay quanh công nghệ đánh giá tác động của lỗ hổng bảo mật VicOne (VicOne Vulnerability Impact Rating - VVIR), thể hiện cam kết của hai công ty trong việc nhanh chóng phát hiện và xử lý những lỗ hổng bảo mật có rủi ro cao. Công nghệ trên, bên cạnh tuân thủ các tiêu chuẩn ISO 21434, còn đề cao việc can thiệp sớm về an ninh bảo mật trong quy trình phát triển xe thông minh có kết nối điều khiển.



Sự nâng cấp giải pháp này giúp tăng cường các biện pháp an ninh bảo mật, đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt đối với nhà cung cấp để giảm thiểu tối đa những mối nguy tiềm tàng cho xe thông minh.