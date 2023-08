VinCSS và HiTRUST hợp tác đẩy mạnh xác thực không mật khẩu

Với chủ đề chính của hội nghị năm nay "Kết nối khu vực vì tương lai số an toàn với xác thực mạnh không mật khẩu", buổi ký kết đánh dấu bước đi đầu tiên trong hợp tác chiến lược giữa VinCSS và HiTRUST, nhằm thúc đẩy hành động nhanh chóng trong việc áp dụng xác thực mạnh không mật khẩu ở lĩnh vực tài chính và thương mại điện tử.

HiTRUST PTE. LTD. là doanh nghiệp Singapore nổi tiếng với các giải pháp bảo mật thanh toán tiên tiến, liên tục chiếm lĩnh thị phần toàn cầu như EMV 3DSS, ACS, các giải pháp xác thực không mật khẩu theo tiêu chuẩn FIDO và dịch vụ phát hiện gian lận tài chính dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Với những thành tích đáng nể trên, công ty đã và đang liên tục đáp ứng tốt nhu cầu bảo mật của các khách hàng lớn trong lĩnh vực tài chính và thương mại điện tử.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ An ninh mạng VinCSS (thuộc Tập đoàn Vingroup) dù chỉ mới thành lập từ năm 2018 đã nhanh chóng trở thành một startup công nghệ có nhiều thành tựu trong các lĩnh vực quan trọng như an ninh mạng cho hệ thống công nghệ thông tin, Quản lý định danh và truy cập, an ninh bảo mật IoT, cùng với giải pháp đảm bảo an ninh cho ô tô thông minh. Trong đó, với nhóm giải pháp quản lý định danh và truy cập của VinCSS với hệ sinh thái VinCSS FIDO2 đã đạt thành công đáng kể khi được Frost & Sullivan, tổ chức nghiên cứu thị trường uy tín toàn cầu, công nhận là doanh nghiệp hàng đầu về xác thực không mật khẩu tại khu vực Đông Nam Á năm 2022.

Trên tinh thần hợp tác của hội nghị, cả hai đơn vị đều xác nhận cam kết trở thành đối tác chiến lược. Bằng việc chia sẻ thông tin quan trọng, có chuyên môn sâu về kỹ thuật và cung cấp đầy đủ nguồn lực cần thiết, hai bên hướng tới cùng tạo ra các giải pháp xác thực và chống gian lận chất lượng cao cho ngành thương mại điện tử và tài chính toàn cầu.



Ông Simon Trác Đỗ, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành VinCSS chia sẻ về lần hợp tác này: "Là công ty khởi nghiệp tiên phong trong lĩnh vực an ninh mạng và IAM tại Việt Nam, VinCSS sẵn sàng dấn thân trong đổi mới sáng tạo và dẫn dắt sự thay đổi. Chúng tôi vui mừng khi được bắt tay trở thành đối tác chiến lược cùng Hi trust . Lần hợp tác này là minh chứng cho tầm nhìn chung của chúng tôi trong cuộc cách mạng bảo mật bằng các giải pháp xác thực mạnh không mật khẩu trong lĩnh vực tài chính và thương mại điện tử trên toàn khu vực APAC và toàn cầu. Cùng nhau, chúng tôi đã và đang kiến thiết một tương lai mới nơi các giao dịch số trở nên an toàn hơn, bảo mật cũng như hiệu quả hơn cho người tiêu dùng và doanh nghiệp".

Sau khi ký kết thành công thỏa thuận hợp tác chiến lược, cả hai công ty đều sẵn sàng đi đầu trong cuộc "cách mạng" bảo mật và định danh xác thực an toàn, dự báo tín hiệu tích cực về một kỷ nguyên mới nơi niềm tin và sự an toàn cho khách hàng trên toàn thế giới được đặt lên hàng đầu.