VinCSS công bố báo cáo trải nghiệm xác thực trên ứng dụng ngân hàng Việt Nam

Theo đó, báo cáo này nhằm mang đến cái nhìn toàn cảnh, sâu sắc và khách quan từ chính người dùng về một trong những khâu quan trọng và nhạy cảm nhất trên hành trình số: xác thực.

VinCSS công bố báo cáo đầu tiên tại Việt Nam về trải nghiệm xác thực trên ứng dụng ngân hàng Ảnh: chụp màn hình



Với sự tham gia khảo sát của hàng ngàn người dùng thực tế trên toàn quốc, báo cáo không chỉ phản ánh rõ mức độ hài lòng, mối lo ngại và thói quen xác thực của người dùng, mà còn cho thấy những thách thức lớn trong việc cân bằng giữa bảo mật và trải nghiệm, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số ngành ngân hàng đang diễn ra mạnh mẽ.

Đây là nghiên cứu độc lập do VinCSS thực hiện trong nỗ lực thúc đẩy nhận thức về các tiêu chuẩn xác thực hiện đại, góp phần xây dựng hệ sinh thái xác thực an toàn, tiện lợi và không mật khẩu tại Việt Nam.

Bà Annie Quỳnh Anh - lãnh đạo bộ phận marketing VinCSS chia sẻ: "Báo cáo này không chỉ là dữ liệu, mà là tiếng nói từ chính những người trực tiếp đối mặt với rủi ro bảo mật mỗi ngày. VinCSS hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích để các ngân hàng, nhà phát triển, nhà hoạch định chính sách và cả người dùng cuối cùng cùng nhau nhìn lại và nâng cấp trải nghiệm xác thực, bởi điều đang ngày càng trở thành yếu tố then chốt trong niềm tin số".

Một số điểm nổi bật từ báo cáo

Xác thực sinh trắc học là phương thức được sử dụng nhiều nhất nhưng cũng gây lo ngại nhiều nhất.

Người dùng đặc biệt lo ngại về việc bị đánh cắp dữ liệu xác thực, nhất là dữ liệu sinh trắc học.

Gen Alpha là nhóm khách hàng khó làm hài lòng nhất, đòi hỏi trải nghiệm nhanh, liền mạch và ít thao tác.

Ngân hàng số tuy tiên phong công nghệ nhưng lại có mức độ hài lòng thấp nhất về trải nghiệm xác thực.

Hiện người dùng có thể truy cập vào địa chỉ https://vincss.net/vi/bao-cao-nguoi-dung-viet-nam-cam-thay-the-nao-khi-xac-thuc-tren-cac-ung-dung-ngan-hang để xem đầy đủ báo cáo.

