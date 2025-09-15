Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

VinCSS công bố báo cáo trải nghiệm xác thực trên ứng dụng ngân hàng Việt Nam

Thành Luân
Thành Luân
15/09/2025 12:50 GMT+7

Công ty cổ phần dịch vụ an ninh mạng VinCSS chính thức công bố báo cáo đầu tiên tại Việt Nam về trải nghiệm xác thực trên các ứng dụng ngân hàng.

Theo đó, báo cáo này nhằm mang đến cái nhìn toàn cảnh, sâu sắc và khách quan từ chính người dùng về một trong những khâu quan trọng và nhạy cảm nhất trên hành trình số: xác thực.

VinCSS công bố báo cáo về trải nghiệm xác thực trên các ứng dụng ngân hàng Việt Nam - Ảnh 1.

VinCSS công bố báo cáo đầu tiên tại Việt Nam về trải nghiệm xác thực trên ứng dụng ngân hàng

Ảnh: chụp màn hình

Với sự tham gia khảo sát của hàng ngàn người dùng thực tế trên toàn quốc, báo cáo không chỉ phản ánh rõ mức độ hài lòng, mối lo ngại và thói quen xác thực của người dùng, mà còn cho thấy những thách thức lớn trong việc cân bằng giữa bảo mật và trải nghiệm, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số ngành ngân hàng đang diễn ra mạnh mẽ.

Đây là nghiên cứu độc lập do VinCSS thực hiện trong nỗ lực thúc đẩy nhận thức về các tiêu chuẩn xác thực hiện đại, góp phần xây dựng hệ sinh thái xác thực an toàn, tiện lợi và không mật khẩu tại Việt Nam.

Bà Annie Quỳnh Anh - lãnh đạo bộ phận marketing VinCSS chia sẻ: "Báo cáo này không chỉ là dữ liệu, mà là tiếng nói từ chính những người trực tiếp đối mặt với rủi ro bảo mật mỗi ngày. VinCSS hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích để các ngân hàng, nhà phát triển, nhà hoạch định chính sách và cả người dùng cuối cùng cùng nhau nhìn lại và nâng cấp trải nghiệm xác thực, bởi điều đang ngày càng trở thành yếu tố then chốt trong niềm tin số".

Một số điểm nổi bật từ báo cáo

  • Xác thực sinh trắc học là phương thức được sử dụng nhiều nhất nhưng cũng gây lo ngại nhiều nhất. 
  • Người dùng đặc biệt lo ngại về việc bị đánh cắp dữ liệu xác thực, nhất là dữ liệu sinh trắc học.
  • Gen Alpha là nhóm khách hàng khó làm hài lòng nhất, đòi hỏi trải nghiệm nhanh, liền mạch và ít thao tác. 
  • Ngân hàng số tuy tiên phong công nghệ nhưng lại có mức độ hài lòng thấp nhất về trải nghiệm xác thực.

Hiện người dùng có thể truy cập vào địa chỉ https://vincss.net/vi/bao-cao-nguoi-dung-viet-nam-cam-thay-the-nao-khi-xac-thuc-tren-cac-ung-dung-ngan-hang để xem đầy đủ báo cáo.

Tin liên quan

WebComm hợp tác VinCSS giải quyết các vấn đề về an ninh mạng

WebComm hợp tác VinCSS giải quyết các vấn đề về an ninh mạng

WebComm - công ty an ninh mạng nổi tiếng tại Đài Loan, vừa cùng VinCSS thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược nhằm giải quyết các vấn đề an ninh mạng cấp thiết.

Khám phá thêm chủ đề

Xác thực VINCSS báo cáo Bảo mật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận