VinEnergo nghiên cứu phát triển điện sạch cho Philippines

Thỏa thuận đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cung cấp nguồn điện sạch ổn định với chi phí cạnh tranh, góp phần tăng cường an ninh năng lượng cho Philippines và tạo tiền đề cho việc nhân rộng mô hình này tại các quốc gia ASEAN. Theo MOU, các bên sẽ phối hợp tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ cho sự phát triển dài hạn của hệ thống điện Philippines, đồng thời trao đổi về lĩnh vực hợp tác tiềm năng như phát triển nguồn điện, an ninh năng lượng, bảo đảm cân bằng hệ thống và ứng dụng công nghệ năng lượng mới.

(Từ trái) Ông Ronnie L.Aperocho, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc vận hành của Meralco; ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng giám đốc VinEnergo; và ông Emmanuel V.Rubio, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành MGEN tại lễ ký kết Ảnh: V.G

Trọng tâm của hợp tác là việc VinEnergo và MGEN sẽ cùng nghiên cứu phát triển các dự án năng lượng tái tạo có khả năng cung cấp tới 5 GW công suất điện nền cho hệ thống năng lượng Philippines. Để thực hiện mục tiêu này, các bên có thể triển khai khoảng 25 GW công suất năng lượng tái tạo tích hợp hệ thống lưu trữ. Thông qua hợp tác, VinEnergo có thể tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển hệ thống năng lượng của Philippines với vai trò đối tác chiến lược, góp phần phát triển giải pháp cung cấp điện đáng tin cậy, giúp tăng cường an ninh năng lượng, nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống và đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng sạch của quốc gia này.

Hợp tác giữa VinEnergo, Meralco và MGEN còn góp phần khẳng định tiềm năng của năng lượng tái tạo như một nguồn điện nền ổn định và bền vững, có thể đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của Philippines. Cũng theo thỏa thuận, các bên sẽ xem xét hợp tác trong việc phát triển hạ tầng sạc xe điện, bao gồm giải pháp sạc cho hộ gia đình, thương mại và đội xe, cùng các mô hình vận hành và kinh doanh có thể hỗ trợ phổ cập xe điện tại Philippines.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng giám đốc VinEnergo, cho biết: "Hợp tác này thể hiện cam kết chung của các bên trong việc thúc đẩy năng lượng sạch và tăng cường an ninh năng lượng dài hạn. Chúng tôi cũng mong muốn mở rộng cơ hội hợp tác giữa Meralco, MGEN, VinEnergo và hệ sinh thái Vingroup nhằm tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng". Ông Emmanuel V.Rubio, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành MGEN, cho biết: "MGEN luôn tìm kiếm những cơ hội có thể góp phần xây dựng một tương lai năng lượng đáng tin cậy hơn, có chi phí hợp lý hơn và bền vững hơn. Thông qua MOU này, chúng tôi mong muốn đánh giá tiềm năng đóng góp của năng lượng tái tạo quy mô lớn, hệ thống lưu trữ năng lượng và các hạ tầng liên quan trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng đang thay đổi của đất nước".

Ông Ronnie L.Aperocho, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc vận hành (COO) của Meralco, nhấn mạnh: "An ninh năng lượng không phải chuyện riêng của một doanh nghiệp hay một lĩnh vực, mà đòi hỏi sự chung tay của toàn ngành cùng những hợp tác thực chất nhằm thúc đẩy các giải pháp đổi mới, có khả năng nhân rộng, qua đó đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch và bảo đảm nguồn điện ổn định cho tăng trưởng và phát triển kinh tế. Thông qua hợp tác với MGEN và VinEnergo, chúng tôi sẽ phát huy năng lực và kinh nghiệm của mỗi bên để tìm kiếm cơ hội tạo ra giá trị đột phá, xây dựng ngành năng lượng vững mạnh hơn, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu an ninh năng lượng dài hạn của Philippines và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước".

Trước đó, VinEnergo và Bộ Năng lượng Philippines đã ký MOU về định hướng phát triển nguồn năng lượng sạch, qua đó khẳng định uy tín và năng lực của doanh nghiệp, đồng thời tạo nền tảng cho các hợp tác chiến lược tiếp theo với những đối tác đầu ngành như Meralco và MGEN. Đầu năm 2026, VinEnergo cũng công bố loạt thỏa thuận hợp tác với đối tác địa phương nhằm phát triển tổng cộng 4,8 GW dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn tại các khu vực Luzon, Visayas và Mindanao. Những sáng kiến này là một phần trong kế hoạch tổng thể của VinEnergo nhằm phát triển 50 GW công suất năng lượng tái tạo tại các thị trường quốc tế cốt lõi trong vòng 3 năm tới.



