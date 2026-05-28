Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Vingroup lập công ty điện ảnh, chuyên làm phim lịch sử - văn hóa Việt

Hà Khanh
Hà Khanh
28/05/2026 06:06 GMT+7

Tập đoàn Vingroup vừa công bố chiến lược phát triển Công ty CP Phát triển Điện ảnh V-Film, với định hướng đầu tư dài hạn vào dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa VN theo chuẩn mực quốc tế.

V-Film thuộc trụ cột Văn hóa của Vingroup, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình, với mục tiêu góp phần xây dựng ngành công nghiệp điện ảnh VN theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế; đồng thời hình thành hệ sinh thái điện ảnh kết nối các nguồn lực sáng tạo trong và ngoài nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Vingroup sẽ đầu tư toàn diện cho chuỗi giá trị điện ảnh của V-Film từ phát triển kịch bản, sản xuất, hậu kỳ đến phát hành. Đồng hành cùng V-Film là Hội đồng tư vấn uy tín gồm các nhà nghiên cứu lịch sử, chuyên gia văn hóa và cố vấn học thuật hàng đầu VN; kết hợp cùng đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp từng làm việc trong môi trường điện ảnh quốc tế và thế hệ đạo diễn trẻ VN. V-Film cũng sẽ hợp tác sâu rộng với các đối tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm, từng bước đưa các câu chuyện lịch sử - văn hóa VN tham gia sâu hơn vào dòng chảy điện ảnh thế giới.

Vingroup lập công ty điện ảnh, chuyên làm phim lịch sử - văn hóa Việt- Ảnh 1.

Mục tiêu của V-Film là góp phần xây dựng ngành công nghiệp điện ảnh VN theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế

ẢNH: VG

Khởi đầu dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa VN của V-Film sẽ là series phim về triều đại nhà Trần, lấy cảm hứng từ thời kỳ Đông A rực rỡ với 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông, xen lẫn những cuộc chuyển giao quyền lực đầy kịch tính và các lựa chọn làm thay đổi vận mệnh dân tộc.

Series phim đã hoàn tất khâu kịch bản mùa 1 với 10 tập. Dự án đang ở giai đoạn tuyển chọn diễn viên, dự kiến khởi quay vào tháng 7 và sẽ công chiếu mùa đầu tiên vào tháng 12 năm nay.

Tin liên quan

Vingroup mở rộng QL1A ở Hà Nội lên 16 làn xe, hiện đại bậc nhất Việt Nam

Vingroup mở rộng QL1A ở Hà Nội lên 16 làn xe, hiện đại bậc nhất Việt Nam

UBND TP.Hà Nội và Tập đoàn Vingroup hôm nay (19.5) phối hợp khởi công dự án trục không gian QL1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Dự kiến hoàn thành vào năm 2027, con đường có quy mô 16 làn xe hiện đại bậc nhất Việt Nam, mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho thủ đô trong kỷ nguyên đô thị hóa và kết nối liên vùng.

Giải mã đà tăng nhóm cổ phiếu Vingroup

Vingroup tuyển 20.000 nhân sự tại Hà Nội, cam kết thu nhập vượt trội

Khám phá thêm chủ đề

Vingroup điện ảnh phim lịch sử văn hóa Việt V-Film
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận