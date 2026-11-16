VinFuture 2026 đảo trình tự tổ chức, trao giải trước chuỗi giao lưu khoa học

Ngày 16.11, Quỹ VinFuture công bố 8 hoạt động chính tại Tuần lễ Khoa học công nghệ VinFuture 2026, diễn ra từ ngày 2 - 8.12. Điểm đáng chú ý năm nay là lễ trao giải được đẩy lên sớm, vào tối 4.12, còn chuỗi hoạt động khoa học tiếp tục thêm 4 ngày sau đó.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Giải thưởng chính VinFuture 2025 trị giá 3 triệu USD cho các nhà khoa học Mỹ ẢNH: THANH LÂM

Với chủ đề "Khoa học khai mở - Kiến tạo phồn vinh", Tuần lễ VinFuture 2026 quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ quốc tế, cùng trao đổi về những vấn đề như trí tuệ nhân tạo (AI), chăm sóc sức khỏe, công nghệ đại dương và phát triển bền vững.

Lễ trao giải VinFuture 2026 sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), vinh danh những công trình khoa học và công nghệ xuất sắc có khả năng tạo tác động tích cực đến cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới.

Ngay ngày 5.12, chương trình giao lưu cùng chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2026 sẽ tạo cơ hội để các nhà khoa học vừa được vinh danh gặp gỡ cộng đồng khoa học và tài năng trẻ Việt Nam. Cùng ngày, diễn đàn lãnh đạo về đổi mới giáo dục đại học 2026 diễn ra tại Trường ĐH VinUni, với chủ đề "Tái định nghĩa năng lực cử nhân đại học", tập trung vào đổi mới giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Ngày 7.12, chương trình "Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai" giới thiệu các công nghệ mới và hành trình đưa thành tựu khoa học vào thực tiễn. Khép lại tuần lễ vào ngày 8.12 là chuỗi tọa đàm "Khoa học vì cuộc sống", với hai chủ đề về AI và chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe, đại dương bền vững và tương lai hàng hải thông minh.

Xuyên suốt tuần lễ còn có chuỗi đối thoại khám phá tương lai VinFuture tại 12 viện nghiên cứu và trường đại học trên cả nước.

Năm 2026 là mùa thứ 6 của Giải thưởng VinFuture. Riêng mùa giải năm nay, quỹ tiếp nhận 1.819 đề cử từ 79 quốc gia và vùng lãnh thổ.



