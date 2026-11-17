Ngày 17.11, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2026. Đây là năm thứ 20 bảng xếp hạng được công bố, tính từ năm 2007. Bên cạnh đó, Vietnam Report tiếp tục công bố bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất. Trong đó, Tập đoàn Vingroup tiếp tục dẫn đầu Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Vingroup tiếp tục dẫn đầu Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đứng ngay sau Vingroup là Tập đoàn Hòa Phát của tỉ phú Trần Đình Long và Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động. Cả ba doanh nghiệp giữ nguyên vị trí so với năm 2025. Ngân hàng VPBank cũng duy trì vị trí thứ tư. Trong khi đó, Techcombank tăng một bậc, từ vị trí thứ sáu năm 2025 lên thứ năm năm 2026. Hai doanh nghiệp gắn liền với tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là Công ty cổ phần Hàng không Vietjet và Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đều thăng hạng. Cụ thể, Vietjet tăng từ vị trí thứ bảy lên thứ sáu, HDBank tăng hai bậc, từ vị trí thứ mười lên thứ tám. Đây là năm thứ hai liên tiếp Vietjet và HDBank cùng góp mặt trong Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Ở bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2026, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tiếp tục giữ vị trí doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Đây cũng là doanh nghiệp đứng đầu danh sách năm 2025. Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) duy trì vị trí thứ hai. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xuất hiện tại vị trí thứ ba và Vingroup cũng tiếp tục giữ vị trí thứ tư. Theo khảo sát, tổng doanh thu của 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam tăng từ 1,2 triệu tỉ đồng tại kỳ công bố năm 2007 lên 10,4 triệu tỉ đồng năm 2026, tương đương mức tăng gần 9 lần sau hai thập kỷ, cao hơn mức tăng khoảng 7,6 lần của GDP danh nghĩa trong cùng giai đoạn. Xét về quy mô doanh thu, các ngành tài chính, điện và khoáng sản - xăng dầu tiếp tục dẫn đầu trong bảng xếp hạng VNR500 năm 2026. Đáng chú ý, ngành điện ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 86,6% so với năm trước, trở thành điểm sáng nổi bật về tăng trưởng doanh thu trong số các ngành được thống kê.

Mặc dù môi trường kinh doanh còn nhiều sức ép, cộng đồng doanh nghiệp vẫn duy trì được động lực tăng trưởng. Trong 9 tháng năm 2026, có 71,4% doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng, 67,9% có lợi nhuận tăng và 68,6% ghi nhận số đơn hàng tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, 62,5% doanh nghiệp cũng cho biết chi phí gia tăng. Một trong những đóng góp quan trọng nhất của doanh nghiệp lớn là khả năng tạo dựng hệ sinh thái sản xuất, kinh doanh có tính liên kết. Thông qua mạng lưới khách hàng, nhà cung ứng, nhà phân phối, đối tác công nghệ và các đơn vị dịch vụ, doanh nghiệp đầu tàu tạo ra thị trường đầu ra ổn định, mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng và thúc đẩy sự phát triển của nhiều doanh nghiệp ở các quy mô khác nhau. Đặc biệt, việc hình thành các mối quan hệ hợp tác dài hạn với doanh nghiệp trong nước có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và gia tăng giá trị tạo ra trong nền kinh tế...