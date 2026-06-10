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Kinh tế Doanh nghiệp

Vinh danh các tay nghề làm quảng cáo bằng nguyên liệu 'made in Vietnam'

Nguyên Nga
Nguyên Nga
10/06/2026 20:17 GMT+7

Điểm nhấn của cuộc thi là toàn bộ phần thi đều sử dụng vật tư nội địa, với sự tham gia của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp và thợ giỏi nghề trên cả nước.

Hiệp hội Quảng cáo thành phố Đà Nẵng (DAA) vừa phối hợp cùng Công ty sản xuất Decal Vĩnh An (Long An) tổ chức "Cuộc thi tay nghề ngành quảng cáo lần thứ nhất tại Đà Nẵng".

Sự kiện không chỉ là nơi tranh tài của những cá nhân và doanh nghiệp xuất sắc trong ngành, mà còn là dịp để tôn vinh những "nghệ nhân thầm lặng" đang góp phần tạo nên diện mạo hiện đại cho hoạt động quảng cáo Việt Nam. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp và đội ngũ thợ lành nghề đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đặc biệt, có nhiều màn trình diễn kỹ năng đầy ấn tượng.

Vinh danh các tay nghề làm quảng cáo bằng nguyên liệu 'made in Vietnam'- Ảnh 1.

Ban tổ chức và các thí sinh chụp hình lưu niệm

ẢNH: CTV

Vinh danh các tay nghề làm quảng cáo bằng nguyên liệu 'made in Vietnam'- Ảnh 2.

Ban giám khảo cuộc thi: Ông Lâm Tô Linh - Tổng giám đốc sản xuất Decal Vĩnh An - Long An - (bên phải) và ông Nguyễn Quang Vinh - Công ty Winner Décor - (bên trái)

ẢNH: CTV

Trong đó, hai dòng decal "PROTON Inkjet" và "SOLVENJET" của Decal Vĩnh An đã nhận được đánh giá rất cao từ đội thi. Vượt qua các thử thách thực tế tại hiện trường, sản phẩm đã chứng minh chất lượng vượt trội về độ bám dính, độ co giãn, khả năng bám mực và thích ứng tốt với khí hậu nhiệt đới khắc nghiệt.

"Cuộc thi này khẳng định vật liệu "made in Vietnam" hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường cao cấp", đại diện Ban tổ chức cuộc thi cho hay. Kết quả, giải thưởng tập thể gồm: Giải nhất và giải sáng tạo trao cho Công ty CP ứng dụng Công nghệ Lục Giác; giải nhì và giải kỹ thuật được trao cho Công ty TNHH Tiên Phong Vũ; Công ty BigLight đoạt giải ba. 

Đặc biệt, giải thưởng cá nhân, cũng là giải nhất duy nhất trao cho Công ty TNHH QC & Tổ chức sự kiện Ánh Thịnh Minh.

Vinh danh các tay nghề làm quảng cáo bằng nguyên liệu 'made in Vietnam'- Ảnh 3.

Một trong các đội thi đang làm bài thi

ẢNH: CTV

"Cuộc thi không chỉ dừng lại ở một giải thưởng, mà đã trở thành bệ phóng khơi dậy lòng tự hào nghề nghiệp, mở ra chương mới cho sự song hành giữa tay nghề thợ Việt và chất lượng vật liệu nội địa", ông Lâm Tô Linh, Tổng giám đốc Công ty sản xuất Decal Vĩnh An - Long An chia sẻ.

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