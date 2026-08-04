Vĩnh Long đề xuất bổ sung 29.000 tỉ, xin giao quyền triển khai cao tốc CT.33

Ngày 4.8, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có các công văn đến Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng về việc bổ sung ngân sách trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 29.000 tỉ đồng và xem xét, quyết định giao cho UBND tỉnh Vĩnh Long làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau (CT.33 đoạn tuyến Vĩnh Long - Cần Thơ) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Hướng tuyến đường bộ cao tốc CT.33 ảnh: Nam Long

Theo đó, tổng mức đầu tư dự án cao tốc TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau khoảng 41.436 tỉ đồng với phương án nguồn vốn nhà đầu tư là 12.436 tỉ đồng (chiếm tỷ lệ 30,01%) và Nhà nước là 29.000 tỉ đồng (chiếm tỷ lệ 69,99%).

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, phương án đề xuất đầu tư đoạn tuyến Vĩnh Long - Cần Thơ dài 86 km; trong đó đầu tư mới khoảng 71,1 km đường cao tốc đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ (17,7 km) và tỉnh Vĩnh Long (53,4 km).

Để kết nối phân đoạn đầu tư phân kỳ đường cao tốc CT.33 này với tuyến cao tốc CT.01 cần sử dụng chung kết hợp mở rộng đủ quy mô 4 làn xe ô tô 17 km đối với các đoạn quốc lộ hiện hữu (QL.57C, QL.54, QL.91B), sử dụng chung đoạn quốc lộ 60 qua cầu Đại Ngãi (từ QL.54 đến QL.91B với chiều dài khoảng 15 km), sử dụng chung đoạn QL.60 qua cầu Rạch Miễu 2 (từ đầu tuyến nối nút giao Thân Cửu Nghĩa đến phường Bến Tre (tỉnh Vĩnh Long) với chiều dài khoảng 17 km); sử dụng chung đoạn đường nối nút giao Thân Cửu Nghĩa với chiều dài 1,6 km.

Sau khi HĐND và UBND các tỉnh, thành Vĩnh Long, TP.HCM, Tây Ninh, Cần Thơ và Đồng Tháp thống nhất giao UBND tỉnh Vĩnh Long làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, triển khai thực hiện dự án trên, UBND tỉnh Vĩnh Long có công văn đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, giao cho UBND tỉnh Vĩnh Long làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau (CT.33 đoạn tuyến Vĩnh Long - Cần Thơ).