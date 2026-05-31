Giáo dục

Vĩnh Long đưa tân kỹ sư và thanh niên qua Nhật Bản học và làm việc

Nam Long
31/05/2026 17:35 GMT+7

Một trường ĐH ở Vĩnh Long đưa các tân kỹ sư và thanh niên của tỉnh sang Nhật Bản học tập, làm việc nhằm khẳng định hiệu quả hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ngày 31.5, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức tổng kết năm học, trao bằng tốt nghiệp và đưa tân kỹ sư của nhà trường cùng thanh niên tỉnh Vĩnh Long sang Nhật Bản học tập, làm việc.

Đợt này, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long có 576 học viên, sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và đại học. Trong đó, có 20 tân thạc sĩ hoàn thành khóa đào tạo 2 năm thuộc 5 ngành đào tạo và 556 tân cử nhân, kỹ sư, bác sĩ thú y hoàn thành khóa đào tạo 4 năm thuộc 24 ngành đào tạo đại học.

PGS-TS Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (áo xám), trao giấy khen cho các tân kỹ sư

Ảnh: nam long

Trong số sinh viên tốt nghiệp, có 28 sinh viên đạt loại xuất sắc, 89 sinh viên đạt loại giỏi và 242 sinh viên đạt loại khá. Nhà trường đã tuyên dương, khen thưởng 9 sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện toàn khóa đạt loại xuất sắc.

Cùng ngày, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức lễ xuất cảnh lần thứ 4, đưa 45 tân kỹ sư của trường và thanh niên tỉnh Vĩnh Long sang Nhật Bản học tập, làm việc.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long và PGS-TS Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (thứ 8 và thứ 7 hàng 2 từ phải qua), chúc mừng các tân kỹ sư, thanh niên xuất cảnh sang Nhật Bản học tập và làm việc

ảnh: nam long

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến các sinh viên trưởng thành, bản lĩnh và sẵn sàng bước vào môi trường làm việc quốc tế. Việc các sinh viên được tuyển chọn làm việc tại Nhật Bản là minh chứng rõ nét cho chất lượng đào tạo của nhà trường, cũng như hiệu quả của mô hình hợp tác giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trong nước và các tập đoàn quốc tế. 

Nhà trường luôn kiên định định hướng đào tạo gắn với thực tiễn, lấy nhu cầu doanh nghiệp làm cơ sở để đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng hội nhập của người học.

Các sinh viên tiếp cận cơ hội việc làm tại ngày hội việc làm

ảnh: nam long

Dịp này, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã tổ chức hội chợ việc làm với sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng trong và ngoài tỉnh. Sự kiện vừa mang đến hàng trăm cơ hội việc làm và thực tập cho sinh viên, vừa góp phần tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu xã hội.


