Vĩnh Long: Họp các thương nhân xăng dầu, đảm bảo nguồn cung

Chiều 11.3, Sở Công thương Vĩnh Long tổ chức cuộc họp với các ngành cùng các doanh nghiệp và thương nhân cung cấp xăng dầu về việc đảm bảo nguồn cung và bình ổn thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, các doanh nghiệp đề xuất để thị trường xăng dầu ổn định trong giai đoạn biến động cần có sự phối hợp của nhiều bên. Trước hết, doanh nghiệp đầu mối và hệ thống phân phối cần chung tay đảm bảo nguồn cung, chấp nhận chia sẻ khó khăn trong ngắn hạn để giữ ổn định thị trường.

Cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp lợi dụng tình hình để đầu cơ, găm hàng hoặc trục lợi.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công thương Vĩnh Long, phát biểu tại cuộc họp ẢNH: NAM LONG

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cần mua xăng dầu theo nhu cầu thực tế, tránh tâm lý tích trữ quá mức gây áp lực lên nguồn cung cục bộ. Cuối cùng, vai trò của truyền thông rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, góp phần ổn định tâm lý thị trường và hạn chế các tin đồn gây hoang mang trong xã hội.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công thương Vĩnh Long, cho biết tỉnh có 1.001 cửa hàng bán lẻ (giảm 2 cửa hàng so với các ngày trước, đang hoàn tất thủ tục trả giấy phép); 88 thương nhân phân phối (1 đầu mối và 6 thương nhân phân phối có trụ sở trên địa bàn tỉnh). Tổng nguồn dự trữ xăng dầu có 9 kho, tổng sức chứa 27.300 m3.

Ghi nhận thực tế ngày 10.3, có 12 cửa hàng tạm dừng hoạt động. Trong đó, có 4 cửa hàng tạm ngưng hoạt động, lý do hết xăng dầu, Chi cục Quản lý thị trường tiếp tục giám sát; 1 cửa hàng đã ngưng hoạt động từ lâu (chưa được phép). Sở đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường đang liên hệ làm việc và 1 cửa hàng tự ý ngưng do khó khăn tài chính (chưa được phép). Đội quản lý thị trường số 1 đã liên hệ kết hợp với công an địa phương để mời doanh nghiệp làm việc, xử lý nghiêm theo quy định.

Hiện tượng người dân mang can, thùng nhựa đến mua xăng dầu mang về hoặc đưa ô tô đến yêu cầu đổ đầy bình có giảm so với các ngày trước ẢNH: NAM LONG

Cũng theo ông Trần Quốc Tuấn, ông vừa thay mặt Ban Chỉ đạo 389 (Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Vĩnh Long) ký ban hành công văn phối hợp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và siết chặt kỷ cương thị trường xăng dầu.

Cụ thể, Sở Công thương đề nghị Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo lực lượng phòng cháy chữa cháy và công an địa phương tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các hành vi tồn trữ xăng dầu không đảm bảo điều kiện an toàn tại khu dân cư; Phối hợp liên ngành với lực lượng quản lý thị trường tăng cường trinh sát, phát hiện sớm các điểm tập kết xăng dầu trái quy định, các dấu hiệu "găm hàng" chờ tăng giá của các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu; Kiên quyết xử lý các đối tượng có hành vi thao túng, trục lợi từ biến động giá cả, đảm bảo tính răn đe của pháp luật.