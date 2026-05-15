Vĩnh Long lập đoàn kiểm tra việc cấp 54 sổ hồng trên giấy

Kiểm tra toàn diện vụ cấp sai 54 sổ hồng tại dự án nhà ở liên kết

Ngày 14.5, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, ông Đặng Văn Chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, vừa có quyết định thành lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc cấp phép xây dựng, hiện trạng xây dựng so với thiết kế xây dựng đã được phê duyệt; rà soát hồ sơ dự án, quá trình thực hiện dự án Khu thương mại - dịch vụ B Vĩnh Long (nay là Khu thương mại và nhà ở liên kề - tọa lạc phường Long Châu, Vĩnh Long).



Đoàn công tác liên ngành gồm 19 thành viên, do ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, làm trưởng đoàn.

Khu thương mại - dịch vụ B nằm trên đất vàng ở chợ Vĩnh Long ẢNH: NAM LONG

Đoàn sẽ kiểm tra việc cấp phép xây dựng, hiện trạng xây dựng so với thiết kế xây dựng đã được phê duyệt; rà soát hồ sơ dự án, quá trình thực hiện dự án Khu thương mại - dịch vụ B Vĩnh Long (ngay chợ Vĩnh Long) để tham mưu giải quyết các vướng mắc.

Các đơn vị được kiểm tra gồm: chủ đầu tư là Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Vân, bà Nguyễn Thị Diễm Thu, người đứng tên quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, chủ bộ, người đầu tư xây dựng, nhà thầu tư vấn xây dựng... Sở Nông Nghiệp và Môi Trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Thuế tỉnh Vĩnh Long, UBND phường Long Châu và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND thành phố Vĩnh Long (cũ).

Khu đất rộng hơn 2.300 m2 có 4 mặt tiền đường

Thời kỳ kiểm tra từ giai đoạn xin chấp thuận chủ trương đầu tư, triển khai thực hiện dự án cho đến tháng 12.2025. Trường hợp cần thiết, có thể xem xét kiểm tra, rà soát các nội dung liên quan đến trước hoặc sau thời kỳ kiểm tra nêu trên.

Đoàn công tác liên ngành có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát làm rõ các nội dung để làm căn cứ cho báo cáo kết quả kiểm tra.

Cấp sổ hồng trên... giấy

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long, các đơn vị thuộc Sở Nông Nghiệp - Môi Trường đã cấp 54 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất căn hộ hình thành trong tương lai cho bà Nguyễn Thị Diễm Thu. Bà Thu đã chuyển nhượng cho 16 cá nhân (trong đó có 2 cá nhân nhận chuyển nhượng 5 căn và đang thực hiện thủ tục), 22 căn đang thế chấp.

Mặt tiền Khu Thương mại - Dịch vụ B vừa được doanh nghiệp sửa chữa thay đổi kết cấu ẢNH: NAM LONG

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kết luận, 37 căn hộ hình thành trong tương lai (16 căn tại tầng 4 và 21 căn tại tầng 5) chỉ là sàn bê tông cốt thép trống chưa có kết cấu căn hộ hoàn thiện hợp pháp như giấy chứng nhận đã cấp; 17 giấy chứng nhận nhà ở loại căn hộ riêng lẻ, hình thức sử dụng riêng tại tầng 6 (sân thượng). Việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà là không đúng quy định theo luật Nhà ở năm 2014.

Từ đó, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long yêu cầu hủy 37 giấy chứng nhận cấp sai quy định và thu hồi hơn 31,4 tỉ đồng tiền thuế đúng quy định; đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nhiều cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo sở, ngành, thành phố Vĩnh Long (cũ)...

Bên trong khu đất vàng bị bỏ hoang rất nhiều năm gây lãng phí ẢNH: NAM LONG

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo, nguyên cán bộ lãnh đạo và tham mưu xử lý hành chính đối với các cá nhân có vi phạm thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý... Tuy nhiên, việc kiểm điểm trách nhiệm đã thực hiện nhưng việc khắc phục hậu quả đến nay chưa hoàn thành.