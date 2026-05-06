Siết chặt an toàn thủy điện: Đà Nẵng kiểm tra 34 công trình trong năm 2026

Ngày 6.5, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ông Trần Chí Cường đã ký ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật liên quan đến an toàn công trình thủy điện, đặc biệt là công tác đánh giá an toàn đập và hồ chứa trong năm 2026.

Theo kế hoạch, Sở Công thương thành phố Đà Nẵng được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra, xây dựng lịch kiểm tra cụ thể cho từng công trình.

Thủy điện Đăk Mi 4 điều tiết, xả lũ về hạ du ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Kết quả kiểm tra sẽ được tổng hợp, báo cáo về Bộ Công thương và UBND thành phố để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Danh sách kiểm tra gồm 34 công trình thủy điện, chia thành hai nhóm. Trong đó, có 8 công trình đang thi công hoặc chưa vận hành, như: Trà Linh 1, Tăk Lê, Trà Leng 2, A Vương 5, An Điềm 2 (mở rộng), Sông Bung 3A, Tr'Hy và Nước Chè.

26 công trình đã vận hành phát điện, gồm: Sông Bung 4, Sông Bung 2, Đăk Pring, Trà Linh 3, Trà Linh 2, Đăk Di 1, Đăk Di 2, Nước Biêu, Nước Bươu, Sông Côn 2, Đăk Mi 4, Đăk Mi 2, Đăk Mi 3, Khe Diên, Tầm Phục, Sông Tranh 2, Đăk Sa, Za Hung, Sông Bung 5, Sông Bung 6, Sông Tranh 3, Sông Tranh 4, A Vương, Sông Bung 4A, An Điềm, Tà Vi và A Vương 3.

Các nội dung kiểm tra tập trung vào công tác bảo vệ công trình điện lực và an toàn điện; an toàn đập, hồ chứa thủy điện; quy định về đầu tư, xây dựng và quản lý chất lượng công trình cũng như trách nhiệm đánh giá an toàn của chủ sở hữu công trình.

Theo Sở Công thương, hiện trên địa bàn Đà Nẵng có tổng cộng 44 công trình thủy điện, với tổng công suất thiết kế đạt 1.784,31 MW, sản lượng điện bình quân năm hơn 6,1 tỉ kWh.

Dù tất cả các công trình đều được phê duyệt quy trình vận hành trước khi tích nước, nhiều cử tri vẫn bày tỏ lo ngại về mật độ thủy điện ngày càng dày đặc. Đặc biệt, vấn đề xả lũ và tác động môi trường đang được người dân quan tâm.

Trước thực tế này, cử tri đã kiến nghị tổ chức một hội nghị chuyên đề nhằm đánh giá tổng thể hoạt động của các công trình thủy điện, đồng thời rà soát lại quy trình vận hành, nhất là trong mùa mưa bão.



