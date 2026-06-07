Vĩnh Long mở đợt cao điểm xử lý 'xe dù, bến cóc' không có vùng cấm

Kế hoạch của Công an tỉnh Vĩnh Long về mở đợt cao điểm kiểm soát, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải hành khách vi phạm pháp luật về giao thông diễn ra từ ngày 6.6 đến hết ngày 14.7 và chia làm 2 giai đoạn thực hiện.

Giai đoạn 1 (từ 6.6 đến 14.6), lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long chủ trì, phối hợp chặt chẽ với công an các xã, phường tiến hành rà soát, nắm chắc tình hình hoạt động của các đơn vị vận tải. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ xe và tài xế ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về giao thông.

Thời gian qua, hoạt động kinh doanh xe hợp đồng "trá hình" tuyến cố định tại Vĩnh Long gây bức xúc đối với các doanh nghiệp làm ăn chân chính ẢNH: B.B

Giai đoạn 2 (từ 15.6 đến 14.7), lực lượng chức năng tăng cường tuần tra lưu động, lập chốt kiểm soát để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Các hành vi bị tập trung xử lý nghiêm gồm: đón, trả khách, dừng đỗ sai quy định; chạy sai tuyến đường, lịch trình, hành trình đã đăng ký; xe tuyến cố định không có hoặc không mang theo lệnh vận chuyển; xe hợp đồng nhưng hoạt động "trá hình" như xe khách tuyến cố định; các tổ chức, cá nhân lập "bến cóc", điểm tập kết khách tự phát gây mất an ninh trật tự.

Theo kế hoạch của Công an tỉnh Vĩnh Long, địa bàn kiểm tra trong đợt ra quân cao điểm này gồm các tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua tỉnh Vĩnh Long như: quốc lộ 1, quốc lộ 53, quốc lộ 53B, quốc lộ 54, quốc lộ 57, quốc lộ 57B, quốc lộ 57C, quốc lộ 60 và quốc lộ 80. Bên cạnh đó, các khu vực bến xe, bệnh viện, chợ, trung tâm thương mại - nơi được xem là "đất sống" của các loại xe trá hình - cũng bị giám sát chặt chẽ.

Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long khẳng định, tinh thần xuyên suốt của đợt ra quân lần này là "Thượng tôn pháp luật - Không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Lực lượng làm nhiệm vụ sẽ kiên quyết xử lý tận gốc các điểm nóng giao thông phức tạp, không để tái diễn tình trạng bát nháo, mất an toàn.