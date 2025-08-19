Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vĩnh Long: Thanh tra lập tổ giám sát hoạt động đoàn thanh tra

Nam Long
Nam Long
19/08/2025 19:30 GMT+7

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long lập tổ giám sát hoạt động của đoàn thanh tra chuyên đề trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thanh tra về phòng, chống lãng phí nhà, đất công.

Ngày 19.8, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, ông Lê Đồng Khởi, Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ký ban hành quyết định thành lập tổ giám sát hoạt động của đoàn thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh theo quyết định thanh tra số 104, ngày 15.8.2025.

Vĩnh Long: Lập tổ giám sát đoàn thanh tra về phòng, chống lãng phí nhà, đất công - Ảnh 1.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long thành lập tổ giám sát đoàn thanh tra về phòng, chống lãng phí nhà, đất công trên địa bàn tỉnh

ảnh: nam long

Theo đó, tổ giám sát được thành lập gồm 7 thành viên, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long làm tổ trưởng. Tổ giám sát có nhiệm vụ giám sát hoạt động của đoàn thanh tra trên trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về căn cứ, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động thanh tra của trưởng đoàn thanh tra và các thành viên đoàn thanh tra.

Việc chấp hành chỉ đạo của người ra quyết định thanh tra; việc thực hiện quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra, việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo; Việc chấp hành quy định của pháp luật về các hành vi bị nghiêm cấm của trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra; việc tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trong hoạt động đoàn thanh tra...

Trước đó, ngày 15.8, Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành quyết định thanh tra số 104, thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Các đơn vị thanh tra: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (trực thuộc Sở NN-MT Vĩnh Long); Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết 3 tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh cũ (thanh tra về chế độ, tiêu chuẩn, định mức cho thuê đất hoặc giao đất để đặt trụ sở công ty, làm nhà kho… mục đích sử dụng thực tế có đúng với phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt hay không).

Ban Quản lý dự án Phát triển hạ tầng Khu kinh tế (trực thuộc Ban Quản lý kinh tế tỉnh Vĩnh Long); UBND các xã, phường: xã Tân Thành Bình (thuộc H.Mỏ Cày Bắc, Bến Tre cũ); xã Hòa Bình (thuộc H.Trà Ôn, Vĩnh Long cũ); P.Nguyệt Hóa (thuộc TP.Trà Vinh, Trà Vinh cũ).

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1.1.2019 đến ngày 1.7.2025. Trong quá trình thanh tra nếu có nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra, đoàn thanh tra có nhiệm vụ kiểm tra, xác minh làm rõ để làm căn cứ phục vụ cho việc kết luận thanh tra.

