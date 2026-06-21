Vinpearl chào bán 100 triệu cổ phiếu giá ưu đãi

Công ty CP Vinpearl (mã chứng khoán VPL) - thành viên của Tập đoàn Vingroup - vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết và triển khai hợp đồng chào bán cổ phiếu ưu đãi với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, qua đó tiếp tục triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi đã được cổ đông thông qua.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, cổ đông Vinpearl đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ tối đa 100 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi. Giá chào bán dự kiến là 80.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ưu đãi được hưởng mức cổ tức cố định 6%/năm. Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Vinpearl dự kiến tăng lên tối đa 18.933 tỉ đồng.

Hệ thống resort Vinpearl Nha Trang trên đảo Hòn Tre ẢNH: VINPEARL

Theo kế hoạch, nguồn vốn huy động từ đợt chào bán sẽ được doanh nghiệp sử dụng cho các hoạt động hợp tác kinh doanh và đầu tư. Trong đó, hơn 3.100 tỉ đồng dự kiến được góp vốn hợp tác với Tập đoàn Vingroup tại khu vui chơi giải trí VinWonders Vũ Yên; 1.200 tỉ đồng dùng để thuê khách sạn Sheraton Vinh; hơn 500 tỉ đồng dành cho hoạt động hợp tác kinh doanh khách sạn tại Tuyên Quang và khoảng 2.800 tỉ đồng được đầu tư vào dự án khu vui chơi giải trí tại địa phương này.

Cổ phiếu VPL đang giao dịch trên sàn HOSE với mức 91.000 đồng. Như vậy, giá chào bán cổ phiếu ưu đãi 80.000 đồng thấp hơn khoảng 12% so với thị giá này. Tuy nhiên, đây là cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi, chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không phải cổ phiếu phổ thông phát hành đại chúng.

Về kết quả kinh doanh, quý 1/2026 Vinpearl ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.501 tỉ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.508 tỉ đồng, tăng mạnh so với mức 90 tỉ đồng của quý 1/2025.

Cuối tháng 5 vừa qua, Vinpearl đã công bố loạt hợp tác và thỏa thuận chiến lược với Agoda, AirAsia MOVE, BeMyGuest và GlobalTix - các đối tác hàng đầu khu vực trong lĩnh vực du lịch trực tuyến, hàng không và phân phối sản phẩm trải nghiệm. Các thỏa thuận hướng tới mở rộng kênh tiếp cận khách quốc tế, gia tăng hiện diện cho hệ sinh thái Vinpearl - VinWonders - Vinpearl Golf - VinPalace và từng bước đưa các sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của Vinpearl tiếp cận sâu rộng hơn tại các thị trường toàn cầu.