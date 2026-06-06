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Du lịch

Vinpearl ra mắt thương hiệu khách sạn siêu sang tôn vinh bản sắc Việt

Hà Khanh
Hà Khanh
06/06/2026 06:00 GMT+7

Ngày 5.6 tại Hà Nội, Vinpearl công bố ra mắt Vinpearl Legendlux - thương hiệu khách sạn 6 sao mang tinh thần Việt độc bản dành cho cộng đồng tinh hoa thế giới.

Được phát triển với tầm nhìn trở thành kiệt tác khách sạn di sản sống động giữa lòng thế giới đương đại - Vinpearl Legendlux có sứ mệnh tôn vinh và nâng tầm tinh hoa văn hóa, nghệ thuật cùng phong vị VN lên chuẩn mực cao cấp nhất của ngành lữ hành thế giới.

Vinpearl ra mắt thương hiệu khách sạn siêu sang tôn vinh bản sắc Việt- Ảnh 1.

Dự án Vinpearl Legendlux đầu tiên sẽ được phát triển tại Vinhomes Hải Vân Bay - nơi hội tụ vị trí độc bản và tinh thần di sản của thương hiệu

ẢNH: V.G

Khát vọng kiến tạo "huyền thoại nghỉ dưỡng" sẽ được chuyển hóa toàn diện và tinh tế qua ngôn ngữ kiến trúc và nghệ thuật bài trí đương đại, nơi cội nguồn văn hóa và niềm tự hào dân tộc của người Việt được thể hiện bằng tư duy toàn cầu hóa. Các biểu tượng kinh điển của văn minh Việt được kết hợp cùng nghệ thuật chế tác thủ công để tạo nên những vật phẩm tinh xảo, kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa thiên nhiên hùng vĩ với nhịp sống năng động hôm nay.

Bên cạnh vẻ đẹp kiến trúc và nghệ thuật, Vinpearl Legendlux cũng đặc biệt tôn vinh triết lý hiếu khách hồn hậu, thân thiện và sự quan tâm tinh tế rất đặc trưng của người Việt. Toàn bộ chu trình tiếp đón đều được thiết kế tỉ mỉ để mỗi bước chân du khách là một trải nghiệm độc bản về thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và tâm hồn Việt.

Để đảm bảo không gian độc bản và sự riêng tư tuyệt đối, quy mô mỗi cơ sở sẽ chỉ giới hạn ở 250 phòng khách sạn cùng một số ít căn biệt thự đặc quyền dành cho những khách hàng đề cao "sự riêng tư xa xỉ".

Bà Ngô Thị Hương, Tổng giám đốc Vinpearl, chia sẻ: "Bằng việc thiết lập một hệ giá trị thượng hạng, Vinpearl Legendlux sẽ giới thiệu với thế giới về việc VN không chỉ có các kỳ quan thiên nhiên tươi đẹp mà còn có thể tự kiến tạo nên những kỳ quan nghỉ dưỡng đỉnh cao, được nuôi dưỡng từ chiều sâu văn hóa và triết lý hiếu khách đặc trưng. Chúng tôi hy vọng Vinpearl Legendlux sẽ là "tấm danh thiếp" sống động, đại diện cho một VN đương đại đang vươn lên mạnh mẽ, góp phần nâng tầm vị thế đất nước trên bản đồ du lịch toàn cầu".

Dự án đầu tiên mang thương hiệu Vinpearl Legendlux sẽ được phát triển tại Vinhomes Hải Vân Bay - khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng quy mô 512,2 ha tại Đà Nẵng. Tọa lạc dưới chân đèo Hải Vân, nơi giao thoa giữa biển, núi, rừng nguyên sinh và nằm trên giao điểm của chuỗi di sản Huế - Đà Nẵng - Hội An, Vinhomes Hải Vân Bay đáp ứng trọn vẹn yêu cầu khắt khe về vị trí độc bản cũng như tinh thần di sản của thương hiệu.


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